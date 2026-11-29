Desde su arribo a São Paulo en 2018, el defensor oriundo de San Juan Bautista (Misiones) se transformó en el pilar defensivo y de liderazgo de la etapa más exitosa en la historia moderna del Verdão. La coronación en Uruguay no solo le permitió despegarse en lo más alto del medallero interno de la institución, sino que además ratificó su peso histórico a nivel continental y local.
Lea más: Palmeiras celebra ante una multitud en São Paulo su cuarta Libertadores
Con esta tercera estrella levantada en la capital charrúa, el surgido en la cantera de Libertad lidera la marca histórica como el futbolista paraguayo más ganador de la Copa Libertadores. A ese logro continental se suma otro registro que agiganta su figura en el fútbol brasileño: el capitán de la Selección Paraguaya es también el jugador extranjero con mayor cantidad de partidos disputados con la camiseta del club paulista.
La vitrina del capitán y los máximos ganadores del Palmeiras
Con sus 14 vueltas olímpicas, el capitpan de la selección paraguaya de fútbol superó una línea histórica en la que conviven próceres de distintas generaciones del Alviverde:
- Gustavo Gómez (14 títulos): 3 Copas Libertadores, 5 Campeonatos Paulistas, 3 Brasileirão, 1 Copa de Brasil, 1 Supercopa de Brasil y 1 Recopa Sudamericana.
- Ademir da Guia (12 títulos): Máxima leyenda histórica del club y referente indiscutido de las décadas de 1960 y 1970.
- Junqueira (12 títulos): Histórico defensor multicampeón de la primera mitad del siglo XX.
- Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues) (12 títulos): Ídolo moderno y pieza clave en la reconstrucción ganadora reciente del club.
- Weverton (12 títulos): Arquero titular y garantía bajo los tres palos durante todo el ciclo ganador de Abel Ferreira.
- Marcos Rocha (12 títulos): Lateral histórico y líder dentro del vestuario de la generación multicampeona reciente.
- Mayke (12 títulos): Integrante habitual y multicampeón del plantel en las últimas temporadas.
- Raphael Veiga (12 títulos): Mediocampista goleador, especialista en finales y figura determinante del ciclo moderno.
- 11 títulos: Lima, Luan, Rony, Zé Rafael y Waldemar Fiume.
- 10 títulos: Dudu (Olegário Tolói de Oliveira) y Gabriel Menino.
- 9 títulos: Carnera, Oberdan Cattani y Joaquín Piquerez.
- 8 títulos: Breno Lopes, Del Nero, Gengo, Murilo, Sérgio y Tunga.
- 7 títulos: César Sampaio, Cléber, Emerson Leão, Edu Bala, Gabriel Veron, Gustavo Scarpa, Wesley, Zequinha y Zinho.