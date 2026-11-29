Desde su arribo a São Paulo en 2018, el defensor oriundo de San Juan Bautista (Misiones) se transformó en el pilar defensivo y de liderazgo de la etapa más exitosa en la historia moderna del Verdão. La coronación en Uruguay no solo le permitió despegarse en lo más alto del medallero interno de la institución, sino que además ratificó su peso histórico a nivel continental y local.

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Con esta tercera estrella levantada en la capital charrúa, el surgido en la cantera de Libertad lidera la marca histórica como el futbolista paraguayo más ganador de la Copa Libertadores. A ese logro continental se suma otro registro que agiganta su figura en el fútbol brasileño: el capitán de la Selección Paraguaya es también el jugador extranjero con mayor cantidad de partidos disputados con la camiseta del club paulista.

🇵🇾🐷🏆 O JOGADOR MAIS VENCEDOR DA HISTÓRIA DO PALMEIRAS!



O capitão Gustavo Gómez chegou a 14 títulos com a camisa do Palmeiras. O paraguaio conquistou três Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa e cinco Paulistões.#futebol… pic.twitter.com/LTmxJanJvI — ge (@geglobo) November 28, 2026

La vitrina del capitán y los máximos ganadores del Palmeiras

Con sus 14 vueltas olímpicas, el capitpan de la selección paraguaya de fútbol superó una línea histórica en la que conviven próceres de distintas generaciones del Alviverde: