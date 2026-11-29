El equipo verde paulista del Palmeiras ganó el sábado el principal torneo de clubes de América al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final, disputada en el estadio Centenario en Montevideo.

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Tras aterrizar de madrugada en el aeropuerto internacional de Guarulhos, el plantel palmeirense se dirigió hacia el centro de entrenamiento del club, ubicado en el barrio de Barra Funda, en el oeste de Sao Paulo.

Los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron una parte del trayecto en el autocar del equipo. La otra la hicieron en un bus sin techo para poder ofrecer el título a los aficionados.

El Palmeiras llegó alrededor de las 04:00, hora local, al centro de entrenamiento, donde miles de hinchas esperaban su llegada.

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“No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que formamos parte de esto. Fue una sensación increíble ver a nuestro Verdão ganar su cuarto título. Algo precioso, maravilloso. Fue realmente genial”, dijo a la AFP Neilton Tavares de Oliveira, un hincha palmeirense en el lugar.

El paraguayo Ramón Sosa, autor del único gol de la final, fue uno de los jugadores más aclamados, junto con su compatriota Gustavo Gómez y el técnico portugués Abel Ferreira.

Gómez y Ferreira levantaron su tercera Libertadores, tras las conquistadas en 2020 y 2021. Son el futbolista (14) y el entrenador (12) con más títulos en la historia de la institución.

Sin descanso

Con música y mucha animación, el autocar se desplazó lentamente por las inmediaciones ante una multitud eufórica tras la nueva conquista, la octava consecutiva de un equipo brasileño en la Libertadores. “¡Olé, olé, olé, olá, Sosa, Sosa!”, corearon los aficionados, que también cantaron “es el capitán, Gustavo Gómez, el sheriff del Verdão’”.

Varios jugadores, como Andreas Pereira, el paraguayo Mauricio Prado o el argentino Agustín Giay fumaron puros durante la conmemoración.

La afición también dedicó cánticos de provocación hacia su eterno rival, el Corinthians, que lucha para lograr la permanencia en la primera división.

La plantilla del Palmeiras tendrá un nuevo reencuentro con sus aficionados la tarde del domingo en una fiesta frente al Nubank Parque, el estadio del equipo en Sao Paulo.

Luego de ese festejo no podrá extender mucho más las conmemoraciones porque todavía tiene opciones de hacerse con otros dos títulos esta temporada.

Este miércoles, disputará en casa contra el Coritiba el último partido del Campeonato Brasileño, en el que ya aseguró el subcampeonato, por detrás del monarca Flamengo.

El próximo domingo, el equipo de Abel Ferreira disputará la final de la Copa de Brasil contra el Gremio de Porto Alegre, en Brasilia.

Tras este encuentro, el Palmeiras partirá hacia Qatar, donde el 9 de diciembre se enfrentará al Toluca mexicano en el Derbi de las Américas -los cuartos de final- de la Copa Intercontinental.