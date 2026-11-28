Palmeiras volvió a sentarse en el trono del fútbol sudamericano. Después de quedarse a las puertas de la consagración en 2025, cuando perdió la final frente a Flamengo, el conjunto paulista encontró su revancha y conquistó la edición 67 de la Copa Libertadores al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo.

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El recorrido del Verdão hasta levantar el trofeo no estuvo exento de dificultades. En 13 presentaciones, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira consiguió siete triunfos, tres empates y tres derrotas, con un balance de 18 goles a favor y 11 en contra. Estos números representaron un 61,5% de efectividad en la campaña.

La fase de grupos comenzó con un empate 1-1 frente a Junior en Colombia. Posteriormente, Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal y empató 1-1 ante Cerro Porteño, en Paraguay. En la segunda rueda consiguió un triunfo 2-0 sobre Sporting Cristal en Perú, cayó 1-0 frente al Ciclón de Barrio Obrero y cerró con una contundente victoria 4-1 ante Junior.

El conjunto brasileño avanzó a los octavos de final, donde volvió a cruzarse con Cerro Porteño. En la ida, disputada en São Paulo, igualó 1-1, mientras que en la revancha, en territorio paraguayo, consiguió una victoria por 1-0 que le permitió avanzar.

En cuartos de final tuvo uno de sus desafíos más exigentes ante Liga de Quito. Palmeiras ganó 1-0 en Brasil, pero cayó 3-2 en Ecuador. La clasificación se definió desde el punto penal, donde el Verdão se impuso por 4-3.

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Las semifinales también exigieron una dosis de carácter. Frente a Fluminense, Palmeiras ganó 2-1 como visitante y perdió 1-0 en la revancha. Nuevamente, los penales fueron determinantes y el equipo paulista consiguió el boleto a la final al imponerse por 5-3.

La última estación fue Estudiantes de La Plata. En una definición cerrada y disputada, apareció Ramón Sosa a los 52 minutos para marcar el único gol del encuentro y sellar la cuarta conquista continental de Palmeiras, que anteriormente había celebrado en 1999, 2020 y 2021.

El recorrido del campeón

Instancia Rival Resultado Grupos Junior (V) 1-1 Grupos Sporting Cristal (L) 2-1 Grupos Cerro Porteño (V) 1-1 Grupos Sporting Cristal (V) 2-0 Grupos Cerro Porteño (L) 0-1 Grupos Junior (L) 4-1 Octavos Cerro Porteño (L) 1-1 Octavos Cerro Porteño (V) 1-0 Cuartos Liga de Quito (L) 1-0 Cuartos Liga de Quito (V) 2-3 (4-3 pen.) Semifinal Fluminense (V) 2-1 Semifinal Fluminense (L) 0-1 (5-3 pen.) Final Estudiantes (N) 1-0

Una revancha con sello guaraní. Palmeiras pasó de la frustración de la final perdida ante Flamengo en 2025 a recuperar la corona sudamericana. En esa conquista tuvieron protagonismo los paraguayos: Gustavo Gómez, capitán y referente del equipo, y Ramón Sosa, autor del gol que decidió la final. Una nueva estrella para el Verdão, con acento paraguayo.