Boca y San Lorenzo no se sacan ventaja con Bareiro y Gill en cancha

El partido comenzó con un ritmo frenético. Boca intentó imponer condiciones desde el arranque, pero se encontró con un “Ciclón” ordenado y combativo. En los arcos, el protagonismo paraguayo fue clave: Adam Bareiro lideró el ataque xeneize hasta el minuto 92, momento en que fue sustituido por Iker Zufiaurre. Mientras que Orlando Gill custodió la portería azulgrana durante todo el encuentro.

Las emociones fuertes llegaron antes del descanso. Primero, el “Zorrito” Bareiro estuvo a centímetros de someter al guardameta compatriota, con un remate que reventó el larguero; poco después, la madera volvió a ser protagonista en el área de enfrente tras un cabezazo de Gastón Hernández que pudo adelantar a la visita.

En el complemento, el marcador finalmente se rompió. A los 55 minutos, una proyección de Milton Delgado terminó en una asistencia hacia atrás para Santiago “Ruso” Ascacibar, quien con un zurdazo raso y ajustado al palo derecho de Orlando Gill desató el grito contenido en La Boca.

Sin embargo, la alegría local fue efímera. El entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, movió piezas y el impacto fue inmediato: Gregorio Rodríguez, apenas dos minutos después de ingresar al campo de juego, aprovechó un centro quirúrgico del uruguayo Mathías de Ritis para empujar el balón y sellar el 1-1 definitivo.

Un presente que no convence

Pese a los intentos finales de Aranda para el local, el marcador no se movió. Aunque Boca Juniors se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs, la irregularidad futbolística y la falta de puntería preocupan a su hinchada.

“Duele porque fuimos superiores la mayor parte del partido. No alcanza con merecer, estamos por el buen camino pero el segundo gol no llegó y ellos lo encontraron de casualidad”, declaró un autocrítico Leandro Paredes, capitán del Xeneize, al finalizar el encuentro.

Fuente: AFP