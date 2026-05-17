Belgrano lo empató en el 94′, aguantó en los penales y jugará la final ante River

Un arranque cuesta arriba y un milagro en el descuento

Belgrano de Córdoba se impuso por 4-3 en los penales, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Argentinos Juniors, en un partido cambiante y de final épico que disputaron este domingo, en el estadio Diego Armando Maradona, por la semifinal del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido llegó a los seis minutos de la etapa inicial, con un centro atrás desde la derecha del volante Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski.

El local parecía tener el boleto en el bolsillo, pero el ‘Pirata’ nunca se rinde. Cuando la fiesta en La Paternal era total, un remate cruzado del atacante Nicolás “Uvita” Fernández igualó el partido en el cuarto minuto de descuento, desatando la locura cordobesa y forzando la prórroga.

El drama absoluto desde los doce pasos

En el suplementario no se modificó el marcador, trasladando toda la tensión a la tanda de penales. Allí, Argentinos logró ponerse en ventaja después de que Brayan Cortés tapara dos disparos. Sin embargo, el “Bicho” no supo liquidarlo y desperdició dos chances de ganar la serie.

La jerarquía y la templanza cambiaron de bando. Los goles de los delanteros Lucas Passerini y Nicolás Fernández y los volantes Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal clave atajado por el arquero Thiago Cardozo, le dieron la clasificación al “Pirata” en una remontada anímica descomunal.

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Cita con la historia en Córdoba: Se viene River

Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia en el fútbol argentino. El premio es gigante: se enfrentará en la gran final a River el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30, nada menos que en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, un recinto que trae los mejores recuerdos para el pueblo celeste, ya que allí eliminó a su clásico rival, Talleres, en la instancia de octavos de final.

Los mejores momentos del partido