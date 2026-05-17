Fútbol Argentino
17 de mayo de 2026 a la - 20:55

Belgrano lo empató en el 94′, aguantó en los penales y jugará la final ante River

El portero Thiago Cardozo (i) y Ramiro Hernandes de Belgrano celebran este domingo, al ganar en la semifinal de la Liga Argentina ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina).
El portero Thiago Cardozo (i) y Ramiro Hernandes de Belgrano celebran este domingo, al ganar en la semifinal de la Liga Argentina ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina).Juan Ignacio Roncoroni

El equipo de Ricardo Zielinski firmó una clasificación histórica a la final del Torneo Apertura 2026 tras tumbar a Argentinos Juniors en una definición no apta para cardíacos. El paraguayo Alcides Benítez vivió el drama desde el banco de suplentes.

Por ABC Color

Un arranque cuesta arriba y un milagro en el descuento

Belgrano de Córdoba se impuso por 4-3 en los penales, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Argentinos Juniors, en un partido cambiante y de final épico que disputaron este domingo, en el estadio Diego Armando Maradona, por la semifinal del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido llegó a los seis minutos de la etapa inicial, con un centro atrás desde la derecha del volante Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski.

Facundo Jainikoski de Argentinos celebra un gol este domingo, en un partido de la semifinal de la Liga Argentina entre Argentinos Juniors y Belgrano, en el estadio Diego Armando Maradona en Buenos Aires (Argentina).
Facundo Jainikoski de Argentinos celebra un gol este domingo, en un partido de la semifinal de la Liga Argentina entre Argentinos Juniors y Belgrano, en el estadio Diego Armando Maradona en Buenos Aires (Argentina).

El local parecía tener el boleto en el bolsillo, pero el ‘Pirata’ nunca se rinde. Cuando la fiesta en La Paternal era total, un remate cruzado del atacante Nicolás “Uvita” Fernández igualó el partido en el cuarto minuto de descuento, desatando la locura cordobesa y forzando la prórroga.

Nicolás Fernández de Belgrano celebra un gol este domingo, en un partido de la semifinal de la Liga Argentina entre Argentinos Juniors y Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina).
Nicolás Fernández de Belgrano celebra un gol este domingo, en un partido de la semifinal de la Liga Argentina entre Argentinos Juniors y Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina).

El drama absoluto desde los doce pasos

En el suplementario no se modificó el marcador, trasladando toda la tensión a la tanda de penales. Allí, Argentinos logró ponerse en ventaja después de que Brayan Cortés tapara dos disparos. Sin embargo, el “Bicho” no supo liquidarlo y desperdició dos chances de ganar la serie.

Thiago Cardozo de Belgrano ataja un balón este domingo, durante la serie de penales en la semifinal de la Liga Argentina entre Argentinos Juniors y Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina).
Thiago Cardozo de Belgrano ataja un balón este domingo, durante la serie de penales en la semifinal de la Liga Argentina entre Argentinos Juniors y Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina).

La jerarquía y la templanza cambiaron de bando. Los goles de los delanteros Lucas Passerini y Nicolás Fernández y los volantes Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal clave atajado por el arquero Thiago Cardozo, le dieron la clasificación al “Pirata” en una remontada anímica descomunal.

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Cita con la historia en Córdoba: Se viene River

Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia en el fútbol argentino. El premio es gigante: se enfrentará en la gran final a River el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30, nada menos que en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, un recinto que trae los mejores recuerdos para el pueblo celeste, ya que allí eliminó a su clásico rival, Talleres, en la instancia de octavos de final.

Los mejores momentos del partido