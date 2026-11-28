En una noche dramática en el estadio José Amalfitani, Independiente de Avellaneda sacó boleto a las semifinales del Torneo Clausura tras superar 3-1 por penales a Vélez Sarsfield, luego de igualar 1-1 al cabo de los 120 minutos en el primer cruce de los cuartos de final.

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Un alargue electrizante tras noventa minutos cerrados

El tiempo reglamentario se fue sin goles en Liniers, en un duelo trabado donde ninguno logró romper el cero. Toda la tensión estalló en el tiempo suplementario: a los 92 minutos, Sebastián Valdez adelantó a Independiente y puso contra las cuerdas al local.

La respuesta del Fortín llegó con sello guaraní. A los 104 minutos, Ronaldo Martínez —referente ofensivo de Vélez— conectó un cabezazo certero para decretar el 1-1 y estirar la definición hasta los penales, antes de dejar el campo en ese tramo final del alargue, reemplazado por Tomas Nosei.

La definición desde los doce pasos

En la serie decisiva, la eficacia inclinó la balanza para el conjunto de Avellaneda. Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala convirtieron sus ejecuciones para los Diablos Rojos.

Tomás Marchiori mantuvo vivo a Vélez al atajarle los remates a Santiago Montiel y al propio Sebastián Valdez. Sin embargo, el dueño de casa solo acertó a través de Rodrigo Aliendro, mientras que Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei desviaron sus tiros y sentenciaron la eliminación.

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Lo que viene en el Clausura

Con la clasificación asegurada, Independiente aguarda en semifinales por el ganador del cruce entre Instituto de Córdoba y River Plate. Los cuartos de final se completarán este domingo con dos duelos de alto impacto: Rosario Central vs. Barracas Central y Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata.