Hay tardes en las que el fútbol pide atrevimiento, lectura rápida y un toque de desequilibrio para cambiar el rumbo de una historia que parecía cuesta arriba. En el estadio Portman Road, Julio Enciso (22 años) respondió exactamente a ese llamado: fue la chispa ofensiva que impulsó al Ipswich Town a firmar un 2-2 contra Aston Villa, vigente campeón de la UEFA Europa League, en el marco de la duodécima jornada de la Premier League.

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El desequilibrio que cambió el guion

El momento más electrizante de la tarde llegó antes de cumplirse la hora de juego. El atacante de la selección paraguaya —nacido en Caaguazú— atacó el espacio tras una descarga de Jack Clarke por la banda izquierda. A partir de ahí, impuso su sello: frenos, cambios de dirección y una serie de amagues en zig-zag que dejaron sin respuesta a Alysson.

¡ASISTENCIA DE LA JOYA PARAGUAYA! Enciso armó una buena jugada y sacó el centro para que Davis anote el empate de Ipswich Town vs. Aston Villa.



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Ya con el camino despejado hasta la línea de fondo, la “joya” levantó la cabeza y metió un centro medido con la pierna izquierda. La pelota viajó con la comba justa hasta la cabeza de Leif Davis, quien ni siquiera necesitó despegarse del piso para impactar el balón y enviarlo junto al palo derecho de Zion Suzuki, para sellar la igualdad definitiva.

Impacto en la campaña y una tabla que arde

En su segundo ciclo defendiendo la camiseta de los Tractor Boys, el surgido en la cantera de Libertad sumó su tercera asistencia en la actual Premier League, un aporte que se complementa con los dos goles que ya registra en 12 presentaciones. Su influencia no se limita a la estadística fría: cada vez que encara, el equipo gana metros, confianza y profundidad.

El reparto de puntos deja al Ipswich Town en el decimoquinto puesto de la clasificación, un margen vital para respirar lejos del descenso. En ese sector caliente de la tabla hoy conviven nombres pesados y realidades llamativas, como el Sunderland de Omar Alderete, el poderoso Manchester United y el Crystal Palace, actual campeón de la UEFA Conference League.