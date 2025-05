Carlo Ancelotti: “Me voy muy satisfecho”

“Estoy muy contento, muy orgulloso. Ha sido una etapa extraordinaria. No podemos olvidarnos de lo que ha pasado, será un recuerdo inolvidable. Me voy con el cariño de la gente y el orgullo de haber entrenado por mucho tiempo a un gran club. En el futuro seré aficionado del Real Madrid”, aseguró tras su emocionante despedida y homenaje vivido en el Santiago Bernabéu.

“Ha sido un honor, un placer ser parte de esta familia. Entrar en la historia del club era mi objetivo del primer día y lo he conseguido”, añadió en Real Madrid TV.

Ancelotti diferenció lo que ha vivido en el día a día en el Real Madrid al resto de experiencias que ha tenido en su dilatada carrera en otros clubes. “El Real Madrid es mi casa, una familia, ha sido así estos seis años. Lo hemos pasado muy bien, no solo por los títulos, con el ambiente que hemos sido capaces de crear. Con el club, con el presidente. El Real Madrid es una familia distinta a otros clubes, se respira el aire de familia en cada lugar del Bernabéu y de Valdebebas. Lo he pasado muy bien”, reconoció.

Resaltó el técnico italiano que ha tenido “una buena conexión con el club y los jugadores”, un factor clave para haber logrado tantos éxitos. “En esta etapa he tenido jugadores extraordinarios y así va a seguir el Real Madrid”, auguró.

Por último, valoró la emoción que sintió en el césped del Bernabéu en su último día, sin poder contener el llanto ante tanto cariño recibido. “El nivel de emoción es el más alto en un día así. Cuando ganas la Champions no percibes este tipo de emoción, que es muy fuerte. Llorar me sale, no es un problema, si no lloro hoy no habría llorado nunca más. Es normal, me voy muy satisfecho”, sentenció en sus últimas palabras como técnico del Real Madrid antes de tomar las riendas de la selección brasileña.