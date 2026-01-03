Olmo y Lewandowski rescatan al líder en un complicado derbi frente a Espanyol

El portero Joan García fue el gran protagonista de la jornada debido a su pasado en el cuadro periquito. A pesar de recibir silbidos constantes de la grada, el guardameta exhibió reflejos espectaculares ante los ataques locales. Sus intervenciones magistrales sostuvieron el cero en su portería cuando el Espanyol generaba las ocasiones más claras. El anfitrión plantó cara con orgullo, pero no logró materializar su dominio en el marcador del estadio.

Durante la primera mitad, el Barcelona tuvo dificultades para conectar con sus atacantes y superar la defensa rival. Ferran Torres y Lamine Yamal iniciaron el compromiso de forma tímida ante el orden táctico planteado por González. La defensa del Espanyol se mostró atenta para secar la pólvora de los delanteros azulgranas durante varios tramos. Solo un destello aislado de Lamine Yamal antes del descanso logró inquietar seriamente al portero rival, Dmitrovic.

En la reanudación, el técnico alemán movió la banca dando entrada a figuras como Pedri, Lewandowski y Olmo. Aunque el Espanyol seguía insistiendo con remates de Pere Milla, la solidez de Joan García resultó determinante hoy. Dmitrovic también lució bajo los tres palos locales, evitando el primer grito sagrado con una estirada ante Eric García. El ingreso de Javi Puado en el conjunto local inyectó esperanza, pero la contundencia visitante aparecería.

La resistencia periquita se desmoronó en el minuto 86 tras una gran jugada colectiva iniciada por Fermín López. Dani Olmo recibió el esférico, se revolvió en la frontal y clavó un potente disparo en la cruceta derecha. Apenas cuatro minutos después, Lewandowski sentenció la historia definiendo con elegancia para marcar su noveno gol liguero. En un parpadeo, el Barcelona liquidó el derbi y se llevó tres puntos vitales para sus aspiraciones.

Ficha técnica:

Espanyol (0): Dmitrovic; El Hilal, Cabrera, Calero, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Pere Milla (Puado, minuto 82), Dolan (Terrats, minuto 82) y Roberto Fernández (Kike García, minuto 75).

Barcelona (2): Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Pedri, minuto 64), Balde: Eric García, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphinha (Olmo, minuto 64), Rashford (Fermín, minuto 46) y Ferran Torres (Lewandowski, minuto 64).

Goles: 0-1, minuto 86: Olmo; 0-2, minuto 90: Lewandowski.

Árbitro: García Verdura (comité catalán). Amonestó al técnico Manolo González (minuto 78) y al futbolista Pol Lozano (minuto 77).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 36.283 espectadores.

Fuente: EFE