Declan Rice afianza el liderato del Arsenal con un doblete decisivo

El partido inició con dificultades para el líder tras un error inusual del defensor Gabriel Magalhães en la salida. El atacante Evanilson aprovechó el fallo para poner en ventaja al Bournemouth tras una presión alta de Andoni Iraola. Sin embargo, Gabriel se redimió apenas cuatro minutos después al conectar una volea tras un gran desborde de Madueke. El empate parcial devolvió la confianza a un Arsenal que, aunque no brillaba, demostraba una efectividad letal en ataque.

Lea más: El Brighton de Diego Gómez corta su racha adversa sin conocer de la victoria

La pegada del equipo visitante fue la clave para destrabar un laberinto táctico que propuso el conjunto local hoy. En el minuto 54, Declan Rice apareció con un potente disparo para firmar el 1-2 y dar un respiro a la banca. Posteriormente, el propio mediocampista inglés aumentó la cuenta a 1-3 en el minuto 70, tras recibir un pase de Saka. Pese al dominio en el marcador, el Arsenal no logró controlar el juego con la comodidad que suele acostumbrar siempre.

El tramo final del compromiso estuvo marcado por el nerviosismo tras un sorpresivo gol de larga distancia de Kroupi. El 2-3 reactivó las esperanzas del Bournemouth y puso a prueba la resistencia defensiva del líder en los últimos minutos. David Raya y su defensa debieron extremar recursos para sostener la diferencia mínima ante la insistencia de un rival. El pitido final representó el único momento de calma para un Arsenal que sigue firme en su camino al título.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha técnica:

Bournemouth (2): Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi, Truffert; Tavernier, Scott (Kroupi, minuto 74); Brooks (Adli, minuto 67), Kluivert (Cook, minuto 74), Semenyo; Evanilson (Enes Unal, minuto 74).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arsenal (3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard (Merino, minuto 80), Zubimendi, Rice; Madueke (Saka, minuto 67), Gyokeres (Gabriel Jesús, minuto 67) y Martinelli (Trossard, minuto 67).

Goles: 1-0, minuto 11: Evanilson. 1-1, minuto 16: Gabriel. 1-2, minuto 54: Rice. 1-3, minuto 70: Rice. 2-3, minuto 77: Kroupi.

Árbitro: Chris Kavanagh. Amonestó con tarjeta amarilla al local Semenyo (minuto 26) y al visitante Zubimendi (minuto 69).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la ‘Premier League’ inglesa, disputado en el estadio Vitality ante unos 11.000 espectadores.

Fuente: EFE