Gonzalo García se disfraza de Kylian Mbappé marcando un “hat-trick”

La presión sobre el conjunto blanco era máxima tras comenzar el año con una desventaja considerable. El Barcelona se distanciaba a siete puntos, obligando a los locales a no fallar frente a su gente. El Betis llegaba como el único equipo invicto fuera de casa, planteando un reto táctico muy exigente. Sin embargo, la energía de la cantera y el hambre de triunfo terminaron por decantar la balanza.

Vinícius asumió el liderazgo desde el silbatazo inicial, transformando los antiguos silbidos en sonoros aplausos de apoyo. La baja de Mbappé le dio el espacio necesario para recuperar su desequilibrio característico por la banda. El arranque intimidatorio de los locales hizo que el Betis se viera superado por la intensidad madrileña. Todos los jugadores aportaron un esfuerzo extra para compensar la falta de su máximo referente goleador.

La estrategia de Manuel Pellegrini flaqueó temprano debido a la fragilidad de sus laterales en defensa. Ángel Ortiz sufrió constantemente ante las internadas de un Vinícius eléctrico que no encontró resistencia alguna. Por el otro costado, Ricardo Rodríguez tampoco pudo contener el talento brasileño de un Rodrygo muy participativo. Esta superioridad en los duelos individuales permitió que el Real Madrid generara peligro de forma constante.

El primer tanto llegó tras una falta lateral ejecutada con precisión quirúrgica por el atacante Rodrygo. Gonzalo García aprovechó el envío para adelantarse a su marca y conectar un cabezazo cruzado al palo. El canterano repetía así su buena fortuna, tal como lo había hecho previamente en el Mundial de Clubes. El gol premió la insistencia de un Madrid que dominaba el juego pero carecía de puntería final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el descanso, el delantero madrileño volvió a demostrar su instinto dentro del área rival con jerarquía. Recibió un centro de Valverde, durmió el balón con el pecho y sacó un derechazo potente e imparable. Era la consagración de un “nueve” puro que fijó centrales y permitió el lucimiento de sus compañeros. El segundo tanto de su cuenta personal puso una distancia que parecía definitiva en el marcador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La goleada se amplió al minuto 56 cuando Raúl Asencio cabeceó libre de marca tras otra asistencia. El 3-0 generó una falsa sensación de seguridad que el Betis intentó aprovechar con valentía y orgullo. Cucho Hernández recortó distancias tras regatear a Courtois, poniendo una cuota de suspenso en el tramo final. Los cambios de Pellegrini surtieron efecto y exigieron al máximo al guardameta belga en varias ocasiones.

Xabi Alonso movió el banquillo con audacia, retirando a Vinícius mientras los silbidos volvían a escucharse tímidamente. El técnico mantuvo a Gonzalo en el campo y el joven respondió con un taconazo magistral para su triplete. Ya en el tiempo añadido, Fran García se sumó a la fiesta goleadora actuando en una posición adelantada. El Madrid viaja a la Supercopa con la moral renovada gracias a la puntería de su cantera.

Ficha Técnica:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger (Mendy, minuto 89), Carreras; Tchouaméni (Ceballos, minuto 81), Camavinga, Bellingham; Rodrygo (Güler, minuto 77), Vinícius (Mastantuono, minuto 77) y Gonzalo (Fran García, minuto 89).

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, minuto 46), Bartra, Natan, Ricardo; Deossa (Lo Celso, minuto 46), Marc Roca (Altimira, minuto 67); Antony (Pablo García, minuto 88), Fornals, Ruibal (Riquelme, minuto 67); y Cucho Hernández.

Goles: 1-0, minuto 20: Gonzalo. 2-0, minuto 50: Gonzalo. 3-0, minuto 56: Asencio. 3-1, minuto 66: Cucho Hernández. 4-1, minuto 83: Gonzalo. 5-1, minuto 93: Fran García.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a Vinícius (minuto 54) por parte del Real Madrid y a Ortiz (minuto 20) por el Real Betis.

Incidencias y Homenajes: El encuentro, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga, se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu ante un total de 75.190 espectadores. Antes del inicio, se guardó un emotivo minuto de silencio por las víctimas del incendio ocurrido en Suiza durante la Nochevieja.

Fuente: EFE