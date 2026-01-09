Los cruces entre Simeone y Vinicius marcan el postpartido, tras el derbi

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la institución rojiblanca cuestionó el enfoque mediático del incidente: “Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El ‘modus operandi’, sí que es un clásico”.

La controversia escaló tras la difusión de un video de ‘Movistar’ donde, mediante lectura de labios, se captó al entrenador argentino increpando al delantero durante la primera mitad: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”. El roce se reavivó cerca del minuto 80, coincidiendo con la sustitución del atacante merengue.

simeone es otro que no ha ganado nada. — LIFE CLOWN (@DespertarMaest1) January 9, 2026

Al ser consultado sobre el episodio, Simeone optó por el hermetismo: “No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”. Ante la insistencia sobre la veracidad de sus palabras hacia el jugador, añadió con ironía: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.

Por su parte, Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, mostró una postura más crítica ante el comportamiento del técnico rival: “Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El capítulo final de este derbi se escribió en el entorno digital. Horas después del compromiso, Vinicius utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un dardo directo al estratega colchonero con el mensaje: “Has perdido otra eliminatoria”.