Derrota agónica del Cremonese de “Tony” Sanabria ante Fiorentina

El delantero paraguayo Antonio Sanabria inició el compromiso en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo. El atacante de la Albirroja saltó al campo en el minuto 76 en reemplazo del italiano Federico Bonazzoli, momento en que también se retiró el experimentado delantero inglés Jamie Vardy, refrescando la ofensiva con el ingreso del camerunés Faris Moumbagna, para buscar el triunfo. Sin embargo, poco pudieron hacer para evitar la caída de su equipo en el tiempo de descuento final.

En lo que va del certamen, el ofensivo guaraní participó en un total de 14 partidos en la Serie A Italiana. Hasta el momento, el formado en “La Masía” registra un gol marcado y una asistencia brindada con la camiseta del club de Cremona. A pesar de su esfuerzo constante, el equipo no pudo sostener el empate que parecía sellado en Florencia. La derrota frena las aspiraciones del conjunto visitante de escalar hacia los puestos de clasificación europea.

Con este resultado, la Fiorentina suma 12 puntos y se ubica en la decimonovena posición de la tabla general. Aunque sigue en zona de descenso, se sitúa a solo tres unidades del Génova, equipo que marca la permanencia. El Cremonese, por su parte, se mantiene con 21 unidades y ocupa el decimosegundo lugar en la clasificación italiana, a nueve puntos del Como, que por ahora se queda con la última plaza europea (UEFA Conference League). La lucha por la salvación se intensifica tras la caída del Hellas Verona frente al conjunto del Torino.