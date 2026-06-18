Inter blindó a Cristian Chivu tras su histórico doblete en Italia

Contrato de oro y renovación hasta 2028

El Inter de Milán anunció este jueves la renovación hasta 2028 del contrato de su entrenador Cristian Chivu, que en su primera temporada al frente del equipo llevó al club nerazzurro al doblete nacional Serie A-Copa de Italia.

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El éxito deportivo llegó acompañado de un fuerte reconocimiento económico. Según detalló el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, el nuevo acuerdo supone para el rumano Chivu un aumento salarial, pasando de dos a tres millones de euros (2,3 a 3,4 millones de dólares) anuales. Cabe recordar que el técnico de 45 años tenía originalmente un vínculo firmado hasta junio de 2027.

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De la sombra de Estambul al renacer de Milán

El rumano asumió el banco interista en junio de 2025 en un momento complejo. Sucedió a Simone Inzaghi, quien abandonó la entidad para dirigir al Al Hilal saudita justo después de haber perdido con el Inter la final de la Liga de Campeones europea ante el Paris Saint-Germain por un durísimo 5-0.

El nombramiento de Chivu había suscitado inicialmente un cierto escepticismo entre los tifosis y la prensa, ya que solo tenía como técnico principal en la Serie A una experiencia previa de trece partidos en el banquillo del Parma.

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Sin embargo, el rumano es un viejo conocido de la casa y un gran conocedor del Inter: fue uno de los integrantes del mítico plantel que, a las órdenes de José Mourinho en 2010, logró el histórico triplete de Serie A-Copa de Italia-Liga de Campeones. Además, entre 2018 y 2024, sumó experiencia dirigiendo en las categorías juveniles del club lombardo.

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El respaldo del vestuario y una campaña aplastante

El impacto de su llegada fue inmediato y los referentes del plantel no tardaron en llenarlo de elogios. “Ha aportado una energía nueva” , estimó recientemente el capitán y goleador del Inter, el argentino Lautaro Martínez.

Los números respaldan por completo la renovación. En la última temporada, el Inter ganó la liga italiana por 21ª vez en su historia y lo hizo con una autoridad aplastante, sacándole 11 puntos de ventaja a su escolta, el Nápoles. Como broche de oro a su debut ideal, Chivu fue premiado además como el mejor entrenador de la Serie A 2025-2026.