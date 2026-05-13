Inter liquida la “Coppa” en 35 minutos y reina de forma absoluta en Italia

El flamante campeón del Calcio confirmó este miércoles su hegemonía absoluta en el fútbol italiano al conquistar su décima Copa de Italia, cerrando un curso de ensueño con un doblete que subraya la distancia sideral que hoy separa al equipo de Simone Inzaghi del resto de sus competidores. En una final que prometía batalla en el Estadio Olímpico, al Inter le bastaron poco más de treinta minutos para desactivar a una Lazio que fue su peor enemigo.

El guion del partido se rompió muy temprano, concretamente en el minuto 14, cuando la fortuna le dio la espalda al conjunto celeste. Un saque de esquina peinado por Marcus Thuram terminó impactando en Marusic, quien en su intento por despejar acabó introduciendo el balón en su propia portería. El mazazo dejó aturdida a la Lazio, que lejos de reaccionar, volvió a conceder facilidades ante un Inter que huele la sangre como pocos equipos en Europa.

La sentencia llegó antes de cumplirse el primer tiempo tras un error grosero de Nuno Tavares. El lateral perdió la posesión ante la presión de Dumfries, quien cabalgó por la banda para servir un balón en bandeja a Lautaro Martínez. El “Toro” no perdonó a puerta vacía y puso un 0-2 que, a la postre, resultaría definitivo. Pese a que Bastoni y Bisseck jugaban condicionados por amarillas tempraneras, la solvencia defensiva del Inter apenas permitió grietas en el muro lombardo.

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En la segunda mitad, la Lazio intentó tirar de orgullo y adelantó líneas buscando un gol que les metiera en el partido. Fue entonces cuando emergió la figura de Josef Martínez bajo los palos. El guardameta del Inter fue providencial, especialmente en un mano a mano frente a Dia donde el portero tuvo que poner literalmente la cara para evitar el tanto romano. Ni siquiera la entrada del veterano Pedro en los instantes finales logró inquietar a un Inter que manejó el crono con la veteranía de quien se sabe muy superior.

El encuentro terminó con la tensión propia de una final, incluyendo un conato de tangana tras una dura entrada de Pedro sobre Dimarco, pero el marcador no volvió a moverse. Con el pitazo final, el Inter celebra una Décima que sabe a gloria y que lo consagra como el dominador indiscutible del año en Italia. La Lazio, novena en liga, se despide de su última opción de salvar la temporada ante un campeón que simplemente no cometió errores.

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Resumen del partido

Ficha técnica:

0 – Lazio: Motta; Marusic (Lazzari, minuto 72), Gila, Romagnoli, Tavares; Basic (Pedro, minuto 78), Patric (Rovella, minuto 46), Taylor; Isaksen (Cancellieri, minuto 66), Noslin y Zaccagni (Dia, minuto 72).

2 – Inter: Josef Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, minuto 77); Dumfries (Luis Henrique, minuto 68), Barella, Zielinski, Sucic (Mhkitaryan, minuto 68), Dimarco; Thuram (Diouf, minuto 82) y Lautaro Martínez (Bonny, minuto 77).

Goles: 0-1, minuto 14: Marusic, en propia puerta. 0-2, minuto 35: Lautaro Martínez.

Árbitro: Marco Guida. Amonestó con tarjeta amarilla a Gila (minuto 38) y Pedro (minuto 85), por el Lazio, y a Bisseck (minuto 7), Bastoni (minuto 16), Barella (minuto 85) y Dimarco (minuto 85), por el Inter.

Incidencias: final de la Copa de Italia, disputada en el estadio Olímpico de Roma ante unos 70.000 espectadores.