Marc Cucurella extiende su vínculo con el Chelsea hasta 2028

“Sí, sí, ya está, ya lo hicimos y estoy muy contento. El club me ha dado confianza, estoy muy feliz de estar aquí y ojalá me salga un gran año”, declaró Cucurella ante los medios españoles presentes.

Lea más: El Inter de Milán ficha a la promesa francesa Andy Diouf

Cucurella llegó al Chelsea en el verano de 2022 procedente del Brighton & Hove Albion, en una transferencia valorada en 66 millones de euros. Desde entonces, el lateral izquierdo 115 partidos con los ‘Blues’, marcando ocho goles y proporcionando diez asistencias. Su desempeño regular lo consolidó como una pieza importante en la estructura del equipo.

Desde su arribo a Stamford Bridge, Cucurella ha contribuido a la obtención de títulos destacados para el club, incluyendo el Mundial de Clubes y la Conference League. En el ámbito internacional, el lateral español también sumó a su palmarés la reciente conquista de la Eurocopa con la selección de España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El contrato del español, que originalmente vencía en 2028, se extendería por varias temporadas más, según trascendió tras la firma de la renovación. La decisión del club y del jugador refuerza el compromiso mutuo y apunta a un futuro con grandes expectativas tanto para el futbolista como para el Chelsea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la confianza renovada de la directiva y el cuerpo técnico, el defensor afronta la próxima temporada con objetivos claros: mantener su alto nivel de rendimiento y seguir sumando títulos con el equipo de Londres. “Estoy muy feliz de estar aquí y ojalá me salga un gran año”, enfatizó el español al cierre de sus declaraciones.