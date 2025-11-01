Diego Gómez: “Mis amigos me dicen: ‘¡Vas a jugar un Mundial, loco!’”

El joven de 22 años, que posee un disparo espectacular, jugó con Leo Messi en el Inter de Miami hasta que el Brighton desembolsó 10 millones de euros por él el pasado mes de enero. Desde entonces, se fue consolidando como un habitual en las alineaciones del equipo inglés y en una de las estrellas de Paraguay, con la que estará en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Suma 19 internacionalidades con la absoluta y ya sabe lo que es marcarle a Brasil para conseguir el triunfo.

Con la Copa del Mundo en el horizonte, Gómez charló con EFE para analizar sus primeros diez meses en el fútbol inglés y cómo el sueño mundialista le ronda la mente.

Adaptación en la Premier y el histórico ‘póker’

P: Lleva ya diez meses en la Premier League, ¿cómo se encuentra?

R: “En lo personal me siento bien, la verdad es que me estoy adaptando a todo lo que me está pidiendo el profe. Hay que seguir insistiendo, trabajando y pensando en lo que va a venir el resto de la temporada”.

P: Hace un mes marcó cuatro goles en un partido por primera vez en su carrera, ¿cómo fue ese momento?

R: “La verdad es que nunca me imaginé que iba a meter cuatro goles en un partido, por suerte se me dio ese día y estoy muy contento por ello”.

El Sueño de Paraguay en el Mundial 2026

P: Quedan aún varios meses, pero, ¿cómo se ve de cara al Mundial?

R: “Ahora me voy sintiendo mejor. Me estoy adaptando al equipo, a la Premier League. Tenemos un par de amistosos en noviembre y tengo que pensar en esos partidos para ver cómo va a ser el Mundial. Hay que seguir trabajando con humildad siempre, es lo más importante”.

P: Paraguay llevaba sin clasificarse a una Copa del Mundo desde 2010, son 16 años sin estar en un Mundial, ¿cómo está el país ante esta oportunidad?

R: “Fue un sueño para nosotros y para toda la gente de Paraguay, porque después de mucho logramos algo único que sabemos que va a hacer feliz a mucha gente. Sabemos lo que significa la selección para todos nosotros y por suerte se nos dio y ahora tenemos que empezar a trabajar para lo que va a venir”.

P: ¿Qué sería un buen resultado para Paraguay en el Mundial?

R: “Dejar en alto a nuestro país, ese es el objetivo. Sabemos que va a ser un Mundial muy difícil, pero lo principal es que tenemos que trabajar con humildad y tratar de dejar a Paraguay en lo más alto”.

Preparación y El Orgullo Personal

P: ¿Qué tiene que pasar de aquí a junio para que esté en su mejor versión en el Mundial?

R: “Tengo que dar lo mejor cada semana aquí con mi club, el Brighton. Aprovechar las oportunidades que me den y mentalizarme en cómo va a ser el Mundial y estar preparado para lo que viene”.

P: ¿Cuántas veces se ha visualizado jugando un Mundial?

R: “La verdad es que trato de no pensar mucho en ello, pero es verdad que cuando hablo con mis amigos me dicen en broma: “¡vas a jugar un Mundial, loco!”. Me hace pensar en ello, porque es un orgullo muy grande, es algo que soñé de chico y ojalá sea de la mejor manera posible".

