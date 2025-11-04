Diego Gómez, en el equipo ideal de la Premier y autor del gol 400 del Brighton

El talentoso mediocampista guaraní fue crucial, al firmar un doblete en un lapso de solo seis minutos, asegurando de manera categórica el triunfo. Sus goles no solo le valieron el reconocimiento en el prestigioso once de la fecha, sino que también grabaron su nombre en la historia grande del club, demostrando su excelente nivel de adaptación y aporte ofensivo en la élite del fútbol inglés.

Lea más: Diego Gómez impulsa la victoria del Brighton con doblete ante Leeds

El futbolista oriundo de la compañía Mburica Reta, del distrito de San Juan Bautista, Misiones, no solo fue la figura estelar de las gaviotas en la décima jornada de la Premier League, sino que su hazaña tiene una resonancia aún mayor. Surgido de la cantera de Libertad, su par de tantos fundamental en el Amex Stadium superó lo deportivo, ya que su segundo tanto se convirtió oficialmente en el gol número 400 del Brighton en toda su trayectoria en la Premier League.

#FútbolInternacional 👏🏻 ¡En el 11 ideal!



El futbolista paraguayo Diego Gómez aparece en el equipo ideal de la 10° fecha de la Premier League.



🔸 El compatriota fue la gran figura en el triunfo del Brighton ante el Leeds 3-0 al convertir un doblete.



📲 https://t.co/133ZbllZjN… pic.twitter.com/gkW9iggGOT — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 4, 2025

El club del sur de Inglaterra, apodado las “Gaviotas”, rindió un emotivo homenaje a este logro. A través de sus redes, compararon la diana histórica de Gómez con el primer gol del equipo en la liga (anotado por el alemán Pascal Groß en septiembre de 2017), cimentando su impacto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hito del volante paraguayo lo sitúa en una lista de élite junto a futbolistas que marcaron cifras redondas para la institución: Gol 100: Neil Maupay y Gol 200: Alexis Mac Allister, Gol 300: João Pedro y Gol 400: Diego Gómez. Además, el club recordó que el máximo artillero en la historia del Brighton en la Premier League sigue siendo Danny Welbeck, con 39 anotaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

4️⃣0️⃣0️⃣ goals and counting in the #PL! 🤩💫 pic.twitter.com/MDgEArMYKb — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 4, 2025

La actuación estelar del ex Inter Miami, al anotar los goles 399 y 400, no solo aseguró tres puntos vitales para el equipo, sino que lo consagra rápidamente como una pieza fundamental e histórica dentro de la institución inglesa.