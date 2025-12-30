Fútbol de la Premier League
El Liverpool prescinde de Aaron Briggs ante la crisis en jugadas a balón parado

Aaron Briggs fue desvinculado del Liverpool de la Premier League
El Liverpool anunció este martes la desvinculación de Aaron Briggs, integrante del cuerpo técnico de Arne Slot. El especialista era el encargado de diseñar las jugadas de estrategia y acciones a pelota parada. La decisión llega tras la evidente fragilidad defensiva que los actuales campeones mostraron durante la temporada.

Según datos de Opta, los Reds encajaron doce goles en apenas dieciocho partidos mediante jugadas de balón detenido. El desglose incluye siete tantos de córner y tres derivados de faltas o de saques de banda laterales. Esta estadística posiciona al club de Anfield como el peor defensor en este rubro de toda Europa.

En el aspecto ofensivo, la efectividad también ha sido mínima al registrar solamente tres goles mediante esta vía. Esta cifra iguala al equipo con el Wolverhampton y el Brentford en el fondo de la tabla de rendimiento. El déficit en ambas áreas del campo precipitó la salida del asistente técnico de forma inmediata.

Arne Slot fue categórico al declarar que es imposible pelear por el título con un balance tan negativo en estrategia. El entrenador neerlandés busca soluciones urgentes para recortar los diez puntos que lo separan del líder Arsenal. El próximo desafío será este jueves ante el Leeds en condición de local en Anfield.

