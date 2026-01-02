Omar Alderete, el muro infranqueable que frenó al Manchester City

El tramo final del compromiso, especialmente los últimos veinte minutos, fue el escenario donde el surgido en Cerro Porteño alcanzó niveles fenomenales de rendimiento. Ante el asedio del conjunto “ciudadano”, el defnsor guaraní consolidó un bloque defensivo sólido junto al francés Nordi Mukiele y al guardameta neerlandés Robin Roefs. Esta estructura defensiva terminó por desesperar a la ofensiva visitante, transformándose en una muralla que impidió que el City sumara tres puntos clave en su lucha por el título ante el Arsenal.

Un momento determinante ocurrió en el minuto 69, cuando la dupla de centrales salvó de forma heroica la portería del Sunderland. Primero, Mukiele logró bloquear un peligroso disparo del extremo belga Jérémy Doku; el rebote cayó en los pies de Phil Foden, quien remató de primera intención. Aunque el tiro salió mordido, el balón llevaba destino de gol hasta que apareció la figura providencial de Alderete para desviarlo por encima del larguero, manteniendo así el cero en el marcador de los locales.

EL PARAGUAYO ALDERETE, EL BOMBERO DEL SUNDERLAND PARA EVITAR EL 1-0 DE LOS CITIZENS.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/rMTpmdprM4 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 2, 2026

Las estadísticas finales del encuentro respaldan la clase maestra dictada por el central paraguayo en la Premier League. El formado en la cantera azulgrana finalizó el juego como el futbolista con más contribuciones defensivas de todo el campo, destacando con cierres quirúrgicos ante Haaland y Rayan Cherki. Sus números fueron contundentes: lideró el partido con 11 despejes, registró un 100% de efectividad en entradas, sumó 4 recuperaciones de balón, realizó 2 bloqueos de disparos y completó 3 intercepciones fundamentales.

Consolidado como uno de los mejores defensores del fútbol inglés, el presente de Alderete no deja de cosechar elogios por su calidad técnica y su gran contribución defensiva. Esta actuación ante el Manchester City no solo reafirma su gran momento personal, sino que lo posiciona como una de las figuras más destacadas de la actual temporada. Con este nivel de jerarquía, el zaguero guaraní demuestra estar a la altura de los desafíos más exigentes del mundo, teniendo en cuanta que la Premier League es considerada la mejor a nivel mundial.

