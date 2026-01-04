Enzo Fernández frena al Manchester City con agónico tanto en tiempo de adición

La anotación desató la locura en el banquillo visitante, hoy liderado interinamente por el técnico Calum McFarlane. El equipo londinense atraviesa días convulsos tras el despido de Enzo Maresca el primer día de este 2026. Para el City, el resultado supuso una conmoción total en su propio estadio ante una afición que ya celebraba. Los dirigidos por Guardiola encadenan así su segundo tropiezo consecutivo, alejándose peligrosamente de la cima de la Premier.

Durante la primera mitad, el conjunto local impuso condiciones y encerró al Chelsea en su propio terreno. La resistencia de los “Blues” se quebró cerca del descanso, a pesar de las grandes paradas de Jorgensen. El portero sustituto de Robert Sánchez evitó inicialmente que Erling Haaland abriera el marcador con intervenciones de mérito. Sin embargo, en el minuto 42, apareció la calidad de Tijani Reijnders para romper finalmente la igualdad reinante.

El mediocampista neerlandés firmó un auténtico golazo tras una maniobra individual llena de clase ante el defensa Badiashile. Reijnders pisó el balón con la diestra y definió con la zurda, justificando los 55 millones pagados por él. Con este tanto, el volante suma ya cinco dianas en la presente liga, siendo clave para el esquema citizen. El City se sentía dominador absoluto gracias a una presión asfixiante que anuló por completo al mediocampo londinense.

En el complemento, el guion del partido cambió radicalmente debido a la ambición mostrada por el equipo visitante. McFarlane movió el banquillo dando entrada a Andrey Santos y Pedro Neto, quien avisó con un remate desviado. El City comenzó a mostrar signos de debilidad, agravados por la preocupante lesión del defensor croata Josko Gvardiol. La falta de un segundo gol de tranquilidad permitió que el Chelsea creciera en confianza con el tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enzo Fernández, a pesar de sufrir una herida por un pisotón accidental, lideró la presión alta de su equipo. La entrada de Liam Delap otorgó al Chelsea la potencia ofensiva que le faltó durante gran parte del duelo. El joven delantero agitó el encuentro con su atrevimiento y obligó a Donnarumma a emplearse a fondo con reflejos. El asedio final de los visitantes encontró premio cuando el Manchester City ya se sentía dueño de los puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desborde final de Malo Gusto por el costado fue la llave que abrió la puerta del empate agónico. El City pagó caro su falta de puntería y la incapacidad de Haaland para cerrar el partido antes. Con este resultado, el Manchester United y el Arsenal celebran un pinchazo que podría ser decisivo para el título. El Chelsea, en plena transición técnica, rescata un punto de oro que calma las aguas en Stamford Bridge.

Ficha técnica:

Manchester City (1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias (Aké, minuto 81), Gvardiol (Khusanov, minuto 52) y O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri y Tijani Reijnders (Jeremy Doku, minuto 70); Cherki, Phil Foden y Erling Haaland.

Chelsea (1): Jorgensen; Acheampong (Hato, minuto 62), Chalobah, Badiashile y Malo Gusto; Reece James y Enzo Fernández; Estevao (Andrey Santos, minuto 46), Cole Palmer, Pedro Neto y Joao Pedro (Liam Delap, minuto 62).

Goles: 1-0, minuto 43: Tijani Reijnders. 1-1, minuto 94: Enzo Fernández. El marcador final reflejó la paridad tras un gol agónico que cambió el rumbo del campeonato.

Árbitro: Michael Oliver. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Ruben Dias (minuto 55), Matheus Nunes (minuto 78) y Bernardo Silva (minuto 92); y a los visitantes Reece James (minuto 52) y Liam Delap (minuto 78).

Fuente: EFE