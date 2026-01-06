Liam Rosenior asume el mando del Chelsea con un contrato a largo plazo

La operación se concretó con notable celeridad debido a la estructura multiclub de la propiedad “Blue”, ya que Rosenior se desempeñaba hasta hoy como estratega del Estrasburgo francés. El entrenador viajó a Londres en las últimas horas para rubricar un ambicioso contrato que lo vincula con la institución de Stamford Bridge hasta el año 2032.

El compromiso del nuevo estratega

Tras confirmarse su nombramiento, Rosenior no ocultó su entusiasmo por liderar uno de los proyectos más mediáticos de la Premier League. En sus primeras palabras oficiales, el técnico destacó el peso institucional de su nuevo hogar:

“Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos”.

Asimismo, el flamante entrenador subrayó su intención de conectar con la esencia del club y agradeció la confianza depositada en su visión futbolística:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contexto y trayectoria

La salida de Maresca se produjo en un clima de tensión, marcado por una racha negativa de una sola victoria en siete encuentros y diferencias de criterio con la directiva. Durante el breve periodo de transición, Callum Macfarlane ejerció como interino, logrando un valioso empate 1-1 ante el Manchester City gracias a un tanto agónico de Enzo Fernández.

Rosenior aterriza en Londres avalado por su reciente gestión en el Estrasburgo, donde logró la clasificación a la Liga Conferencia. Con experiencia previa en el Derby County y el Hull City, además de una sólida carrera como jugador en el Brighton y el Reading, el técnico inglés asume ahora el desafío más importante de su trayectoria en los banquillos.