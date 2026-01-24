El “efecto Paco Jémez” se impone al Sunderland de Omar Alderete

El equipo londinense, que no ganaba en la Premier League desde el pasado 8 de noviembre antes de la llegada de Jémez, encadena ahora dos triunfos consecutivos ante el Tottenham Hotspur y el Sunderland, alimentando la esperanza de que la permanencia es posible tras una primera parte arrolladora.

Los “Hammers” sentenciaron el duelo en una mitad inicial fantástica. Crysencio Summerville, con un certero cabezazo; Jarrod Bowen, desde el punto de penalti; y Mateus Fernandes, con un potente disparo a la escuadra desde fuera del área, superaron la resistencia defensiva liderada por Alderete y encarrilaron una victoria que parecía cómoda. Sin embargo, el equipo local se relajó en los segundos 45 minutos, permitiendo que el Sunderland buscara la reacción.

El conjunto visitante logró recortar distancias con un remate de cabeza de Brian Brobbey y estuvo cerca de meterse de lleno en el partido con un disparo al larguero de Luke O’Nien. Ya en los minutos finales, Fernandes estrelló otro balón en la madera justo antes del pitido final, asegurando el triunfo para un West Ham que empieza a ver la luz al final del túnel.

Pese a estos dos triunfos seguidos, el West Ham se mantiene en la decimoctava posición (tercero por la cola), pero ya acecha al Nottingham Forest —que aún debe jugar su partido—, situándose a solo dos puntos de la zona de permanencia. Por su parte, el Sunderland de Omar Alderete pierde fuelle en su lucha por los puestos europeos y cae a la novena posición con 33 unidades.

Fuente: EFE