Aston Villa derrota al Brighton de Diego Gómez y escala en la zona de Champions

El paraguayo Diego Gómez fue protagonista en el esquema inicial de las “gaviotas”. El mediocampista ofensivo, la compañía de Mburica Reta (distrito de San Juan Bautista, Misiones), se mantuvo en cancha hasta el minuto 81, cuando fue sustituido por el juvenil Harry Howell. Pese al esfuerzo del equipo visitante, la figura de Emiliano Martínez resultó determinante para sostener el cero en el arco de Birmingham; el arquero argentino intervino con éxito durante los noventa minutos, frustrando cada aproximación del Brighton.

La insistencia de los dirigidos por Emery tuvo su recompensa en el minuto 87. Tras un centro preciso de Leon Bailey, Tyrone Mings conectó el testarazo que sentenció el 1-0 definitivo. Este triunfo es vital para las aspiraciones del Villa, que ahora toma una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester United y seis sobre el Chelsea en la disputa por el “Top 4”, quedando provisionalmente a solo seis unidades del liderato general.

En la otra vereda, la derrota deja al Brighton en una situación más comprometida. El conjunto del canterano de Libertad desciende a la decimocuarta posición con 31 puntos. Si bien mantienen una distancia de siete unidades respecto a la zona de descenso, la falta de efectividad en el tramo final del partido les impidió sumar en una plaza difícil, mientras que el Aston Villa reafirma su candidatura para disputar la próxima Liga de Campeones.

Fuente: EFE

