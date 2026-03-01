El golazo de Diego Gómez en el triunfo de Brighton sobre Nottingham Forest

El orgullo de la Compañía Mburica Reta, de San Juan Bautista, Misiones, no dio margen de espera y rompió el cero en los primeros compases del duelo. Apenas corrían cinco minutos cuando el alemán Pascal Groß filtró una sutil asistencia elevada que dejó al paraguayo con el perfil ideal. Inclinado sobre el sector derecho, Gómez sacó un potente derechazo cruzado; el portero belga Matz Sels llegó a rozar el esférico con su mano en una estirada desesperada, pero la violencia del impacto terminó enviando el balón al fondo de las redes.

Con esta nueva conquista ante los “Tricky Trees”, el futbolista surgido en la cantera de Libertad alcanza cifras destacables en su campaña europea. El seleccionado paraguayo ya suma cinco gritos en la presente liga inglesa y alcanza la decena de goles en lo que va de la temporada si se contabiliza la Copa de la Liga, certamen donde sobresale aquel histórico póker de anotaciones que le marcó al Barnsley Football Club en la tercera ronda de la competencia.

¡GRITALO, PARAGUAYO, ES UN GOLAZO! Diego Gómez se lució con esta hermosa volea para el gol de Brighton ante Nottingham Forest en la fecha 28 de la #PREMIERxESPN.



Gracias al aporte del mediocampista misionero, las “Gaviotas” lograron encadenar su segunda victoria consecutiva en el certamen. Sin embargo, a pesar de este buen presente, el equipo aún se encuentra distante de los puestos de vanguardia. Con la mirada puesta en el plano internacional, el Brighton se ubica a 11 unidades del quinto puesto, la última plaza clasificatoria para la UEFA Europa League que, por el momento, pertenece al vigente campeón, el Liverpool.