El Bournemouth sorprende al Arseal, hace temblar la Premier y revive al City

El equipo de Mikel Arteta no atraviesa su mejor momento. Tras la derrota en la final de la Copa de la Liga, la eliminación en la FA Cup y una sufrida clasificación europea ante el Sporting de Portugal sostenida por David Raya, el estado de forma de los ‘Gunners’ dista mucho de ser óptimo. Iraola, consolidado como un auténtico ‘matagigantes’, supo leer estas debilidades. Ahogó al Arsenal con una presión asfixiante, cerró las vías de entrada al área y redujo el peligro local a la dependencia del balón parado.

Efectividad ‘Cherry’ y respuesta desde los once metros

El Bournemouth fue letal en sus acercamientos. En su primera incursión seria, Ryan Christie filtró un gran balón para Truffert; el centro del lateral rebotó en Saliba y se envenenó hacia el segundo palo, donde Eli Junior Kroupi solo tuvo que empujarla para poner el 0-1. El Emirates se llenó de nerviosismo mientras la afición visitante ironizaba con cánticos de “segundos otra vez”.

El Arsenal encontró el alivio momentáneo en la pelota parada. Un disparo de Gabriel fue interceptado con la mano por el propio Christie, y Viktor Gyökeres no perdonó desde el punto de penalti. Pese a tener más de medio partido por delante para consumar la remontada, la sensación de peligro de los locales era mínima. El propio Gyökeres llegó a marcar un 2-1 que fue rápidamente anulado por el linier y el VAR debido a un fuera de juego claro.

Sentencia y esperanza para el City

Del nerviosismo se pasó a la resignación definitiva cuando una rápida triangulación en la frontal dejó a Alex Scott solo ante David Raya. El joven talento no falló y puso el 1-2, provocando que muchos aficionados abandonaran el estadio ante la paupérrima actuación de su equipo.

Pese a los veinte minutos finales de asedio y toda la artillería en el césped, el Arsenal fue incapaz de salvar siquiera un punto. Este resultado permite al conjunto de Pep Guardiola soñar con la gran remontada: si vencen en Stamford Bridge, se colocarán a tiro de piedra del liderato. La Premier League está más viva que nunca y el Arsenal empieza a temblar.

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Ficha técnica

Arsenal (1): Raya; White (Mosquera, minuto 76), Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi (Gabriel Jesús, minuto 76), Rice, Havertz (Eze, minuto 54); Madueke (Dowman, minuto 54), Martinelli (Trossard, minuto 54) y Gyökeres.

Bournemouth (2): Petrovic; Jiménez (Smith, minuto 90), Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie (Adams, minuto 70), Tavernier; Rayan (Brooks, minuto 70), Kroupi (Toth, minuto 85) y Evanilson (Ünal, minuto 90).

Goles: 0-1: Kroupi, minuto 17. 1-1: Gyökeres (p), minuto 35. 1-2: Scott, minuto 74.

Árbitro: Michael Oliver. Amonestó a Gyökeres (minuto 80) por parte del Arsenal y a Truffert (minuto 77), Kroupi (minuto 79) y Hill (minuto 95) por parte del Bournemouth.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).