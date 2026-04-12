El Sunderland de Omar Alderete hunde al Tottenham en el debut de De Zerbi

La balanza se decantó al minuto 61 gracias a un solitario gol de Nordi Mukiele. Con este triunfo, el Sunderland escala a la décima posición y se mete de lleno en la pelea por puestos europeos: queda a solo un punto del Brentford (zona de UEFA Conference League) y a dos del Chelsea, que ocupa la sexta plaza clasificatoria a la UEFA Europa League.

La otra cara de la moneda es la crisis de los “Spurs”. En el debut de Roberto De Zerbi como entrenador, el equipo no solo cayó a la zona de descenso, sino que perdió por lesión al “Cuti” Romero, complicando aún más su panorama. A falta de seis fechas para el final, el Tottenham está obligado a reaccionar para escapar de la zona roja, donde el Burnley y el Wolverhampton Wanderers parecen ya no tener retorno.