Fútbol de la Premier League
12 de abril de 2026 - 17:41

El Sunderland de Omar Alderete hunde al Tottenham en el debut de De Zerbi

El defensa paraguayo del Sunderland, número 15 Omar Alderete, cabecea el balón durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Sunderland y el Tottenham Hotspur, en el Stadium of Light en Sunderland.
El defensa paraguayo del Sunderland, número 15 Omar Alderete, cabecea el balón durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Sunderland y el Tottenham Hotspur, en el Stadium of Light en Sunderland.145607+0000 ANDY BUCHANAN

En una jornada redonda para los “Black Cats”, el Sunderland se impuso con autoridad por 1-0 ante un desorientado Tottenham Hotspur. El zaguero paraguayo Omar Alderete fue una de las figuras del encuentro, disputando la totalidad de los 90 minutos con una solidez defensiva que anuló cualquier intento de reacción de los londinenses.

Por ABC Color

La balanza se decantó al minuto 61 gracias a un solitario gol de Nordi Mukiele. Con este triunfo, el Sunderland escala a la décima posición y se mete de lleno en la pelea por puestos europeos: queda a solo un punto del Brentford (zona de UEFA Conference League) y a dos del Chelsea, que ocupa la sexta plaza clasificatoria a la UEFA Europa League.

La otra cara de la moneda es la crisis de los “Spurs”. En el debut de Roberto De Zerbi como entrenador, el equipo no solo cayó a la zona de descenso, sino que perdió por lesión al “Cuti” Romero, complicando aún más su panorama. A falta de seis fechas para el final, el Tottenham está obligado a reaccionar para escapar de la zona roja, donde el Burnley y el Wolverhampton Wanderers parecen ya no tener retorno.