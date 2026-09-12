El Arsenal derrota al Sunderland y se adueña del liderato de la Premier

El norte de Inglaterra fue testigo de una nueva demostración de jerarquía y sufrimiento de un Arsenal con hechuras de campeón. Los Gunners abrocharon un trabajada victoria por 0-2 frente al Sunderland en el Stadium of Light, un escenario que exigió al máximo a los de Mikel Arteta para mantenerse como el único equipo con marcha perfecta en este arranque de temporada en la máxima categoría del fútbol inglés.

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El trámite estuvo lejos de ser un camino de rosas. Durante la primera mitad y buena parte de la complementaria, el Arsenal penó para generar peligro ante el ordenado planteamiento del conjunto dirigido por Regis Le Bris. Más allá de un tímido remate elevado de Kai Havertz y un centro cruzado que Bukayo Saka no pudo conectar con precisión, la visita carecía de argumentos ofensivos claros para justificar el favoritismo.

El punto de inflexión del encuentro llegó pasada la hora de juego, cuando el partido pendía de un hilo. En el minuto 55, el defensor Ezri Konsa cometió un agarrón sobre Dan Ballard en el área en plena jugada de pelota parada, infracción que el juez principal no dudó en sancionar como pena máxima. El francés Enzo Le Fee, con antecedentes infalibles desde los once pasos la semana anterior, asumió la responsabilidad de adelantar a los locales (“Black Cats”).

ARQUERO DE EQUIPO GRANDE: ¡IMPRESIONANTE PENAL ATAJADO POR DAVID RAYA ANTE ENZO LE FEE EN EL SUNDERLAND - ARSENAL DE LA FECHA 4 DE LA #PREMIERxESPN!



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Sin embargo, emergió la figura gigante de David Raya. El guardameta español, galardonado con tres Guantes de Oro consecutivos en las últimas temporadas de la Premier League, le adivinó la intención con una lectura perfecta: se estiró con fuerza hacia su costado inferior y, con la ayuda providencial del poste, evitó la caída de su valla para ahogar el grito del Sunderland.

El impacto anímico de la parada fue instantáneo e lapidario. Apenas sesenta segundos más tarde, Bruno Guimaraes —quien había ingresado tras el descanso para revolucionar el ataque— recibió el esférico en la frontal del área, levantó la cabeza y sacó un latigazo impresionante que se colgó entre el travesaño y la estirada del arquero. El golazo tuvo un sabor especial para el mediocampista brasileño, cuyo pasado en el Newcastle amplifica la histórica rivalidad con el Sunderland, un detalle que seguro le granjeará el perdón definitivo de la parcialidad de las Urracas.

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¡¡EL SUEÑO DE TODOS PEGARLE ASÍ!! ¡¡IMPRESIONANTE GOL DE BRUNO GUIMARAES PARA ARSENAL ANTE SUNDERLAND EN LA FECHA 4 DE LA #PREMIERxESPN!!



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Con el marcador favorable, el Arsenal apostó por la prudencia y el contragolpe. Aunque las transiciones ofensivas comandadas por Saka carecieron de la finura necesaria para liquidar el pleito, la retaguardia londinense resistió los embates de un rival que rozó el empate con un destello de taco de Brian Brobbey y un violento disparo a la media vuelta de Nordi Mukiele.

Allí volvió a agigantarse la figura de Raya, elegido como el mejor jugador del partido, desactivando los últimos intentos desesperados de los locales. Ya en tiempo cumplido, la insistencia de Bukayo Saka rindió frutos al fabricar un nuevo penal —acción que le costó la expulsión al mozambiqueño Reinildo—, el cual el propio extremo inglés transformó con autoridad para decretar el 0-2 definitivo.

¡LO LIQUIDÓ BUKAYO! Saka, de penal, puso el 2-0 definitivo de Arsenal sobre Sunderland en la fecha 4 de la #PREMIERxESPN.



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Este triunfo en territorio hostil deja al Arsenal en la cima absoluta de la Premier League con puntaje ideal, a la espera del desenlace del derbi de Mánchester para confirmar si logra sostener en solitario el pulso perfecto en este arranque de campeonato.

Ficha técnica del partido:

Sunderland (0): Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki, Le Fee; Meunier (Fofana, m.76) , Angulo (Isidor, m.70) y Brobbey.

Arsenal (2): Raya; White (Timber, m.46), Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice (Zubimendi, m.81), Lewis-Skelly (Guimaraes, m.46) , Odegaard (Merino, m.85) ; Saka, Tzolis (Eze, m.81) y Havertz.

Goles: 0-1. Guimaraes, m.58 y 0-2. Saka, m.97. Árbitro: John Brooks amonestó a Ballard (m.66) , Xhaka (m.69) , Brobbey (m.81) y Mukiele (m.91) por parte del Sunderland y a Gabriel (m.91) y Havertz (m.93) por parte del Arsenal. Expulsó a Reinildo por doble amarilla (m.28 y 97) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la Premier League disputado en el Stadium of Light (Sunderland) .