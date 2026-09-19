El Everton venció al Ipswich de Julio Enciso y se afianza en la Premier League

El encuentro contó con la participación desde el arranque del delantero paraguayo oriundo de la ciudad de Caaguazú, Julio Enciso, en filas de The Tractor Boys. El atacante guaraní se mantuvo sobre el terreno de juego aportando despliegue ofensivo hasta el minuto 74, momento en el que el entrenador Gary O’Neil decidió sustituirlo para dar ingreso al japonés Daizen Maeda.

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Un triunfo clave gestado por Barry y Tarkowski

El cuadro dirigido por David Moyes disfruta de un arranque de temporada impensable, muy alejado de los sufrimientos por la permanencia a los que estuvo acostumbrado en los últimos años. La llave del partido llegó temprano, a los once minutos, cuando Thierno Barry capitalizó una estupenda asistencia de James Tarkowski para anotar el único tanto del encuentro.

A pesar de la ventaja, el Everton no tuvo un duelo sencillo frente a un combativo recién ascendido que se mantiene en el ecuador de la clasificación, pero que cosechó su tercera derrota en cinco compromisos. Los locales supieron administrar la diferencia —incluso al propio Barry se le anuló otro gol en la segunda parte— y encarrilaron el triunfo tras arrancar con un estreno victorioso ante el Crystal Palace y tres empates seguidos frente al Bournemouth, el Manchester United y el Tottenham.

Cierre con superioridad y tranquilidad

El tramo final del cotejo se le hizo cuesta arriba al equipo visitante. El Ipswich debió afrontar los minutos decisivos en inferioridad numérica debido a la expulsión del ghanés Issahaku Fatawu por doble amarilla en el minuto 67. Esta tarjeta roja terminó por sumir en la resignación al conjunto de Gary O’Neil, permitiendo que el Everton abroche tres puntos que lo dejan en un inmejorable estado de sosiego y optimismo.