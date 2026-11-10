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Fútbol de la Premier League
10 de noviembre de 2026 - 19:16

Brighton presume la pegada de Diego Gómez con sus dos golazos recientes

El mediocampista paraguayo, Diego Alexánder Gómez Amarilla (23 años), tras recibir el premio de mejor jugador del partido en la Premier League.
El mediocampista paraguayo, Diego Alexánder Gómez Amarilla (23 años), tras recibir el premio de mejor jugador del partido en la Premier League.

El volante paraguayo volvió a brillar en Inglaterra con una joya de zurda al ángulo para abrir el camino del triunfo ante el Brentford. Brighton & Hove Albion son escoltas del líder Arsenal en un arranque de temporada de ensueño y ya presumen su gran remate: entre su histórico remate desde mitad de cancha y este último gol, suman 74 metros.

Por ABC Color
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Hay costumbres que se vuelven fascinantes y, en el caso de Diego Gómez, y su gran remate ya es una amenaza constante para cualquier arquero de la Premier League. El mediocampista paraguayo se volvió a encender este fin de semana en la décima fecha del campeonato inglés, firmando otra obra de arte para abrir el marcador en la victoria por 2 a 0 frente al Brentford, en el American Express Stadium.

Lea más: Otro golazo de Diego Gómez para enmarcar: misil al ángulo en la Premier League

Un zurdazo para encuadrar

El repertorio del seleccionado albirrojo comienza a producir elogios en la competitiva Premier League. Apenas el mes pasado, durante la séptima jornada del certamen, el oriundo de la Compañía Mburika Retã ya había sido protegonista de una anotación inolvidable: un bombazo estratosférico desde la mitad de la cancha ante el Crystal Palace que pelea directamente por ser el mejor gol de toda la temporada.

Lejos de conformarse con aquel hito, canterano de Libertad repitió la dosis con otra ejecución magistral, clavando un misil desde el borde de la medialuna, al ángulo que dejó estéril la estirada del guardameta rival. El club, orgulloso de su figura sudamericana, no dudó en sacar la regla y medir la distancia combinada de sus dos últimas genialidades, arrojando una cifra de 81 yardas (74 metros) acumulados de pura pegada.

Sueño de gigante en Inglaterra

El gran presente individual del volante internacional con la selección paraguaya va de la mano con el gran rendimiento colectivo del Brighton & Hove Albion. En este primer tramo del campeonato, el equipo se afianza contra todo pronóstico en los puestos de élite y marcha actualmente como único escolta del puntero Arsenal, con el gran protafonismo del mediocampista paraguayo, quien se erige como una pieza clave en el esquema de Fabian Hürzeler.

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