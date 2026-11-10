Brighton presume la pegada de Diego Gómez con sus dos golazos recientes

Hay costumbres que se vuelven fascinantes y, en el caso de Diego Gómez, y su gran remate ya es una amenaza constante para cualquier arquero de la Premier League. El mediocampista paraguayo se volvió a encender este fin de semana en la décima fecha del campeonato inglés, firmando otra obra de arte para abrir el marcador en la victoria por 2 a 0 frente al Brentford, en el American Express Stadium.

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Un zurdazo para encuadrar

El repertorio del seleccionado albirrojo comienza a producir elogios en la competitiva Premier League. Apenas el mes pasado, durante la séptima jornada del certamen, el oriundo de la Compañía Mburika Retã ya había sido protegonista de una anotación inolvidable: un bombazo estratosférico desde la mitad de la cancha ante el Crystal Palace que pelea directamente por ser el mejor gol de toda la temporada.

Diego's last two goals were scored from a combined 81 yards... 🤯🚀 @MonsterEnergy 🔥 pic.twitter.com/P9NZjuP5Pg — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 10, 2026

Lejos de conformarse con aquel hito, canterano de Libertad repitió la dosis con otra ejecución magistral, clavando un misil desde el borde de la medialuna, al ángulo que dejó estéril la estirada del guardameta rival. El club, orgulloso de su figura sudamericana, no dudó en sacar la regla y medir la distancia combinada de sus dos últimas genialidades, arrojando una cifra de 81 yardas (74 metros) acumulados de pura pegada.

Diego Gomez scores BANGERS, pass it on 🌟 pic.twitter.com/kuMsF83e1I — Premier League (@premierleague) November 9, 2026

Sueño de gigante en Inglaterra

El gran presente individual del volante internacional con la selección paraguaya va de la mano con el gran rendimiento colectivo del Brighton & Hove Albion. En este primer tramo del campeonato, el equipo se afianza contra todo pronóstico en los puestos de élite y marcha actualmente como único escolta del puntero Arsenal, con el gran protafonismo del mediocampista paraguayo, quien se erige como una pieza clave en el esquema de Fabian Hürzeler.