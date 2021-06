Rubén Di Tore, los refuerzos y las salidas de Mejía y Martínez

El campeón del fútbol paraguayo arrancó este miércoles la pretemporada en el Complejo Internacional del Este (CIDE) de Minga Guazú. El plantel comenzó con las tareas físicas sin cinco jugadores que formaron parte de la conquista del torneo Apertura. Antonio Bareiro y Julio Enciso disputan la Copa América con la selección paraguaya, mientras que Alexander Mejía, Adrián Martínez y Alfio Oviedo (cedido a Guaraní) no siguen.

Rubén Di Tore confirmó que Mejía rescindió contrato con el Gumarelo ya que tenía ofertas del Atlético Nacional para retornar a Colombia. “Mejía rescindió contrato con nosotros, ya no pertenece a los registros del club, hemos arreglado sin problema”, expresó el presidente al Cardinal Deportivo. “Por Adrián Martínez estamos viendo un equipo de Argentina, pero si no se cierra se acopla al plantel”, aclaró el mandatario, que no cederá al atacante a otro equipo de nuestro país.

Con relación a los refuerzos, Di Tore no mencionó nombres, pero puntualizó que las negociaciones por varios futbolistas están por buen camino. “Las tratativas con algunos jugadores están bien avanzadas en las negociaciones y yo creo que se van a concretar”, señaló el mandamás de la institución de Tuyucuá, que en la segunda parte del año disputará la Copa Sudamericana, el torneo Clausura y la Copa Paraguay.