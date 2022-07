Daniel Garnero: “Muy contentos y conformes con el rendimiento”

Libertad goleó 4-2 a Olimpia por la segunda fecha del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. El vigente campeón, que perdió 2-0 en el debut contra Sportivo Ameliano, recuperó la intensidad que caracteriza a los equipos de Daniel Garnero, quien expresó “estar conforme” por el rendimiento del Gumarelo, que terminó sufriendo la expulsión de Iván Piris, en el clásico blanco y negro.

“Estamos muy contentos y conformes con el rendimiento de todo el partido. Hubo un tramo del primer tiempo en el que nos confundimos ganando por dos goles y con un jugador más. Perdimos el manejo del juego y no sirvió. Coincidentemente con eso metimos al rival en el partido y nos convierten el gol. Es algo que tenemos que ir corrigiendo”, comenzó el DT.

“En el segundo tiempo, después de la segunda expulsión se desvirtuó bastante el juego. En el fútbol de hoy es muy difícil jugar con dos menos, pero viéndolo como se dio el juego lo manejamos bien, controlamos, generamos varias situaciones y fuimos en búsqueda de la efectividad que nos faltó en el partido pasado”, agregó, recordando la derrota contra la V Azulada.

Garnero reconoció que si el equipo no reaccionaba estaba expuesto a “pasar mal”. “Nos golpeó mucho el último partido, no somos eso. Somos muy auto críticos. Es una reacción al juego anterior que no hubo. La convicción de buscar el partido ante un rival muy bueno, muy difícil. Exponernos ante jugadores como los que tiene Olimpia era poder pasar mal”, añadió.

Por último, remarcó que la imagen en Sajonia “no debe volver a pasar”. “Me sorprendió lo del último partido, pero no me sorprende lo de este. Tenemos muchos jugadores de mucha experiencia, que saben manejar este tipo de situaciones y que no pierden el hambre. Lo que nos pasó el sábado no nos debe volver a pasar. Depende exclusivamente de nosotros”, finalizó.