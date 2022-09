Rubén Di Tore, sobre Elizondo: “Tiene que continuar hasta que termine el campeonato”

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, habló con el Cardinal Deportivo y tocó varios temas, comenzando por la sorpresiva derrota del gumarelo ante Guaireña por 4-0, resultado que lo relegó al cuarto lugar del Torneo Clausura 2022.

“Es inexplicable. Estamos trabajando para el partido próximo, haciendo un análisis de dónde fallamos, qué no salió y en qué no funcionamos. El campeonato no te da respiro, tenemos que encarar los errores que cometimos en Villarrica. Este campeonato es muy irregular, estamos todos juntos y es muy raro”.

Incidentes en el Olimpia-Libertad

Sobre el partido entre Olimpia y Libertad por Copa Paraguay, lance que no pudo concluir por incidentes y que derivó en una sanción provisoria de jugar sin público por dos fechas para el franjeado, Di Tore mencionó:

“Dejo en manos del Tribunal, que está compuesto de personas del sentido del derecho, ellos van a manejar el caso. Yo recuerdo que a nosotros, con el tema de Barboza, nos aplicaron la máxima suspensión, no digo que haya similitud con el caso, pero esto que pasó fue mucho más grave”.

El mensaje para Miguel Cardona

Además, el mandamás de Tuyucuá dejó un mensaje para el presidente de Olimpia Miguel Cardona, quien cuestionó el arbitraje con polémicas declaraciones: “Yo no sé a qué mafia se refiere, uno tendría que ser más específico con esa cuestión. Si tengo certeza de que algo funciona, tengo que denunciar”.

La continuidad de Horacio Elizondo

Para finalizar la charla con la 730, Rubén Di Tore brindó su opinión acerca del trabajo de Horacio Elizondo al frente de la dirección de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, teniendo en cuenta las críticas recientes que recibió el mismo por parte de dirigentes y aficionados.

“Yo creo que tiene que continuar hasta que termine el campeonato y después ver, analizar. Si los dirigentes no tenemos la calma, ningún departamento va a funcionar, porque todos queremos manejar el arbitraje”.

“Nosotros los dirigentes tenemos que manejar con cordura, cuando ocupamos un cargo deportivo tenemos que tener la calma y la cordura para que esto llegue a un buen término. Y no tirar más combustible a la fogata”, sentenció.