Garnero, lapidario contra el arbitraje: “Si quieren ir al Mundial, hay que mejorar”

Libertad extendió este lunes su racha a negativa a cuatro partidos sin ganar, tras el último empate 1-1 ante Sol de América en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, por la fecha 17 del Clausura. A 11 puntos del líder Nacional y a falta de cinco fechas para el final, el vigente campeón ha quedado lejos de la lucha por el título.

Daniel Garnero, entrenador gumarelo, analizó el partido en conferencia de prensa y soltó frases contundentes hacia el arbitraje y el fútbol paraguayo.

“Lamentablemente el resultado se dio así porque no tuvimos efectividad, si hubiese no sido así, hubiésemos sido justos ganadores. Nos vienen haciendo golazos, goles habituales, estamos en ese momento…eso genera inseguridad y desconfianza. Hicimos un gran partido, pero no llevamos el resultado que merecíamos”.

“A mi modo de ver, lo voy a decir cada vez que pueda. ¿Realmente quieren que mejore el fútbol paraguayo?. Cuatro minutos, cada pelota parada. En mi época se acercaba el árbitro y te decía ‘si te quedas tirado doy tres minutos más’, y nadie se enteraba”, expresó.

“Acá no se sanciona al equipo que demora, para el arbitraje se naturalizó eso, y se juega cada vez menos el fútbol paraguayo, cada vez tienen menos ritmo los jugadores y después se les exige a nivel internacional. A nivel selecciones, los jugadores que juegan este torneo tienen que andar a la altura y no va a pasar nunca”.

“La fecha que viene, si pasa lo mismo, voy a hacer lo mismo, acá me amonestan por el cuarto. Hoy el cuarto árbitro le dijo al árbitro ‘veni amonestar a Garnero’”. Consultado sobre si se siente marcado por los colegiados, Garnero respondió:, “Sí, porque es muy fácil amonestarme. Hay esos que se hacen los malos porque tienen esos 90 segundos de fama”.

“Si Paraguay va al Mundial o no va al Mundial, a mi que cara.. me importa. Si quieren ir al mundial, hay que mejorar las canchas, el arbitraje, los formadores. Hay que darle sentido al juego, vos te das cuenta cuando un jugador quiere hacer tiempo y te quiere engañar”, sentenció.