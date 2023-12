“Si Libertad no me da oportunidad, me gustaría jugar en Cerro Porteño o en Olimpia”

Antonio Bareiro es uno de los quince jugadores de Libertad que culmina contrato el 31 de diciembre. El atacante debe negociar la renovación, pero a la espera de la reunión con los directivos del club, el jugador reveló en el Cardinal Deportivo que tiene el deseo de jugar en Cerro Porteño o en Olimpia. “No puedo cerrar las puertas a ningún club”, expresó.

Lea más: Cerro Porteño jugaría un amistoso con San Lorenzo si es que...

“Mi contrato termina en diciembre. Siempre dije que si es por mí, me quedo en Libertad. Pero si ellos me dicen ‘no te vamos a tener en cuenta’, es bueno cambiar de aire. Hace diez años que estoy en el club”, mencionó Bareiro. “No le cierro las puertas a nada, pero siempre la prioridad va a ser Libertad. De Cerro nunca me llamaron, tampoco de Olimpia”, agregó.

Bareiro por Cerro y Olimpia: “La verdad, me gusta”

Bareiro fue consultado sobre el deseo de jugar en los grandes. “La verdad que sí, me gusta. ¿Por qué no me va a gustar? Es un equipo que siempre pelea ahí arriba. La verdad que me gustaría jugar en Cerro Porteño, si es que me llaman. Lo mismo Olimpia. No le cierro las puertas a nadie”, insistió el ofensivo de 34 años, que conquistó 11 títulos con el Repollero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp