La formación de Libertad para enfrentar el domingo a Olimpia

Libertad no pelea por el torneo Clausura 2024, pero será juez en la definición del certamen. Este fin de semana, por la décimo sexta fecha, el vigente tricampeón enfrenta al puntero Olimpia en una nueva edición del clásico blanco y negro: será el domingo, a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

El Gumarelo no logró despegar a pesar de la vuelta de Daniel Garnero, quien reemplazó a Ariel Galeano, y ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, a 11 unidades de la cima. Además, el Repollero arrastra una mala racha en el certamen de Liga: acumula tres derrotas consecutivas (2-1 vs. Nacional, 2-0 vs. Guaraní y 2-1 vs. Sportivo Trinidense).

Libertad, tres derrotas consecutivas en el torneo

Buscando cortar la marca negativa y sin la Copa Paraguay 2024 hasta el 30 de octubre (vs. Sol de América en cuartos de final), Garnero apuesta por el mejor equipo posible. Por eso, el DT realiza modificaciones en defensa y en el ataque. Por su lado, mantiene a Rodrigo Morínigo, quien fue el arquero de la selección de Paraguay en el ciclo del argentino.

Garnero pierde a Néstor Giménez por acumulación de amarillas y como reemplazante, elige Santiago Delvalle. El defensor de 19 años había debutado con Galeano en la caída 2-1 ante Nacional por la segunda fecha. El canterano sería nuevamente titular. Por su lado, Mathías Espinoza regresaría al lateral izquierdo por Marcelo Fernández y adelantaría a Sergio Fretes al ataque.

De mitad de cancha en adelante la otra novedad es Lucas Sanabria. El ex Tacuary fue suplente en el cotejo anterior e ingresó por William Mendieta a los 61 minutos. El resto continuaría con Iván Piris, Hernesto Caballero, Alejandro Silva, Héctor Villalba y Roque Santa Cruz, quien hoy es titular sobre Óscar Cardozo entre los históricos del fútbol paraguayo.

La formación de Libertad vs. Olimpia por el fútbol paraguayo

Rodrigo Morínigo; Iván Piris, Diego Viera, Santiago Delvalle, Mathías Espinoza; Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Alejandro Silva; Héctor Villalba, Alexis Fretes y Roque Santa Cruz.