Libertad enfrenta a River Plate en la ida de los octavos de final

Libertad disputa hoy la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo enfrenta a River Plate de Matías Galarza en La Huerta de Asunción. El parido empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y VAR de Rodolpho Toski. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El Repollero quiere arrancar la serie de los 16 mejores con un triunfo y por lo tanto, viajar para la revancha con ventaja en el resultado global. La revancha entre paraguayos y argentinos será el jueves 21 de agosto, a las 21:30, en el Monumental de Buenos Aires. El ganador medirá al vencedor de Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa vs. Universitario de William Riveros.

Sergio Aquino perdió a dos titulares por lesiones durante el empate 1-1 con Recoleta FC por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El arquero Rodrigo Morínigo y el defensor Matías Espinoza están desgarrados y quedaron fuera del encuentro. Por su lado, Robert Rojas superó una molesta física y está a disposición del entrenador.

La formación de Libertad vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025

Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Álvaro Campuzano, Néstor Giménez; Iván Franco, Lucas Sanabria, Ángel Cardozo Lucena, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

La formación de River Plate vs. Libertad en la Copa Libertadores 2025

Fanco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja.