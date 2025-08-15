Libertad

Libertad enfrenta a River Plate en la ida de los octavos de final

Libertad enfrenta hoy a River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo y el Millonario de Matías Galarza juegan en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción: el partido comienza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y VAR de Rodolpho Toski. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

14 de agosto de 2025 - 09:48
Iván Ramírez (i) y Álvaro Campuzano, jugadores de Libertad, celebran un gol en el partido frente a Alianza Lima por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Libertad disputa hoy la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo enfrenta a River Plate de Matías Galarza en La Huerta de Asunción. El parido empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y VAR de Rodolpho Toski. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El Repollero quiere arrancar la serie de los 16 mejores con un triunfo y por lo tanto, viajar para la revancha con ventaja en el resultado global. La revancha entre paraguayos y argentinos será el jueves 21 de agosto, a las 21:30, en el Monumental de Buenos Aires. El ganador medirá al vencedor de Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa vs. Universitario de William Riveros.

Los futbolistas de Libertad celebran un gol en el partido frente a Talleres de Córdoba por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Sergio Aquino perdió a dos titulares por lesiones durante el empate 1-1 con Recoleta FC por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El arquero Rodrigo Morínigo y el defensor Matías Espinoza están desgarrados y quedaron fuera del encuentro. Por su lado, Robert Rojas superó una molesta física y está a disposición del entrenador.

La formación de Libertad vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025

Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Álvaro Campuzano, Néstor Giménez; Iván Franco, Lucas Sanabria, Ángel Cardozo Lucena, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

La formación de River Plate vs. Libertad en la Copa Libertadores 2025

Fanco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja.

