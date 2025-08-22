Libertad

“Me voy muy dolido porque el rival no fue superior a nosotros”

Libertad empató 1-1 con River Plate, pero perdió 3-1 por penales y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025.

Por Darío Ibarra
22 de agosto de 2025 - 10:06
Los paraguayos Sergio Aquino y Cristian Riveros, entrenador y asistente técnico de Libertad, durante el partido frente a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
Los paraguayos Sergio Aquino y Cristian Riveros, entrenador y asistente técnico de Libertad, durante el partido frente a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina. Juan Ignacio Roncoroni

Libertad quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025: el Gumarelo perdió 3-1 con River Plate por penales luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario durante la vuelta de los octavos de final en el Monumental de Buenos Aires. “Fue un partido en el que tuvimos muchas ocasiones de gol y no pudimos concretar”, comenzó Sergio Aquino en la conferencia.

Aquino lamentó la derrota por la cantidad de situaciones que generó y desperdició el Repollero y porque “en ningún momento el rival fue superior”. “Me voy muy dolido porque en ninguno momento el rival fue superior a nosotros, excepto los primeros minutos que sabíamos que iba a ser así”, puntualizó el entrenador del vigente campeón del fútbol paraguayo.

“Nos vamos tristes porque estuvimos a un pasito”

“Después se emparejó en todos los sentidos y fue un partido de ida y vuelta. Nos vamos tristes porque estuvimos a un pasito de lograrlo y no pudimos”, añadió Aquino. “Duele porque tuvimos ocasiones para convertir y no pudimos convertir. Eso cuesta mucho contra un rival de mucha jerarquía. Yo me voy satisfecho y orgulloso”, finalizó el técnico del Repollero.

