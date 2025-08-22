“Me voy muy dolido porque el rival no fue superior a nosotros”

Libertad quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025: el Gumarelo perdió 3-1 con River Plate por penales luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario durante la vuelta de los octavos de final en el Monumental de Buenos Aires. “Fue un partido en el que tuvimos muchas ocasiones de gol y no pudimos concretar”, comenzó Sergio Aquino en la conferencia.

Lea más: Mundial de Clubes 2029: ¿En qué posición están los paraguayos?

Aquino lamentó la derrota por la cantidad de situaciones que generó y desperdició el Repollero y porque “en ningún momento el rival fue superior”. “Me voy muy dolido porque en ninguno momento el rival fue superior a nosotros, excepto los primeros minutos que sabíamos que iba a ser así”, puntualizó el entrenador del vigente campeón del fútbol paraguayo.

“Nos vamos tristes porque estuvimos a un pasito”

“Después se emparejó en todos los sentidos y fue un partido de ida y vuelta. Nos vamos tristes porque estuvimos a un pasito de lograrlo y no pudimos”, añadió Aquino. “Duele porque tuvimos ocasiones para convertir y no pudimos convertir. Eso cuesta mucho contra un rival de mucha jerarquía. Yo me voy satisfecho y orgulloso”, finalizó el técnico del Repollero.