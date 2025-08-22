Robert Rojas y el motivo por el cual pidió perdón tras el gol a River Plate

Robert Rojas disputó una serie especial ante River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Y como si enfrentar al Millonario de Marcelo Gallardo y volver al Monumental fuese poco, el futbolista paraguayo convirtió el empate de Libertad con un cabezazo a los 43 minutos: el defensor no celebró y pidió perdón a los aficionados argentinos.

Lea más: Mundial de Clubes 2029: ¿En qué posición están los paraguayos?

“Pedí perdón por eso, por el gran cariño que le tengo al club, pase muchos momentos lindos acá. Por eso pedí perdón por el gol que hice”, expresó Rojas a ESPN. El concepcionero vistió la camiseta de la Banda Roja entre 2018 y 2023 procedente de Guaraní: con Gallardo de técnico, ganó 5 títulos locales y 1 certamen internacional (Recopa Sudamericana 2019).

Rojas y el motivo por el cual pidió perdón en el gol