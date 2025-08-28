24 de Setiembre vs. Libertad, por el pase a la próxima ronda

Libertad debuta hoy en la Copa Paraguay 2025: el Gumarelo enfrenta al 24 de Setiembre de Areguá por un boleto a los octavos de final. El partido entre el vigente campeón y más ganador del certamen nacional, único en ganar en tres ocasiones, y el Decano aregüeño comienza a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción.

El estreno del Repollero en la competencia es también la despedida de Sergio Aquino, quien después de la eliminación de la Copa Libertadiores 2025 y la derrota 4-0 ante Guaraní por la fecha 9 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo renunció al cargo. El entrenador, vencedor de la Supercopa Paraguay y torneo Apertura 2025, dirige por última vez.

Libertad, distante de la pelea por el Clausura

A la espera del nuevo técnico y sexto con 12 puntos, a 8 unidades del puntero Cerro Porteño en la tabla de posiciones del campeonato de Liga, el conjunto de Tuyucuá tiene como objetivo la Copa Paraguay con el propósito de sumar un nuevo título en el año. Posterior a este encuentro en Santísima Trinidad, recibirá al Ciclón el domingo a las 16:00.

24 de Setiembre, por el ascenso a Intermedia

24 de Setiembre accedió a la etapa luego de eliminar 4-2 por penales (3-3 en el tiempo reglamentario) a Fulgencio Yegros en la Fase 1 y golear 4-0 a 1° de Marzo en la Fase 2. El Decano aregüeño milita en la Primera División B y actualmente pelea por el ascenso a la División Intermedia 2026: es tercero con 39 puntos, a 3 unidades del líder 3 de Noviembre.

