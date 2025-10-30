Libertad: Clásico desafío, por el honor

Con los protagonistas del duelo tradicional en baja, Libertad y Olimpia se juegan el honor. Los repolleros marchan en el décimo puesto del torneo Clausura, con 19 puntos, mientras que los franjeados están en el noveno lugar, con 20.

El Guma no podrá contar con el concurso de Hugo Fernández por cláusula de contrato. En contrapartida, Hernesto Caballero ya se encuentra a disposición del técnico Pablo Guiñazú, tras su suspensión.

Los atletas que se encontraban bajo cuidado médico y que ya tienen el alta correspondiente son Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez y Álvaro Campuzano.

La probable formación liberteña es la compuesta por: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Vera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Rodrigo Villalba, Ángel Cardozo Lucena, Lucas Sanabria e Iván Franco; Lorenzo Melgarejo y Óscar Cardozo.

Las entradas fueron fijadas en 30.000 guaraníes para Graderías y 40.000 en Plateas. Los menores de entre 2 y 12 años abonan G. 10.000.

El ingreso a Preferencias es exclusivo para socios e invitados especiales.