Libertad ejecutó la cláusula de la compra de Hugo Fernández

Rubén di Tore anunció en el Cardinal Deportivo que Libertad ejecuta la opción de compra de Hugo Fernández. El Gumarelo adquiere un porcentaje del pase de jugador, que firmará un nuevo contrato con el club de Tuyucuá. “Ya está cerrado, continúa. Es la opción de compra que nosotros hacemos. No se los términos, pero si cerramos la opción de compra”, expresó el presidente.

Fernández llegó al Repollero procedente en condición de préstamo desde Olimpia. El futbolista de 28 años disputó 43 partidos entre el torneo Apertura, torneo Clausura y la Copa Libertadores, convirtiendo 9 goles y entregando 6 asistencias. El atacante fue uno de los más regulares del plantel en toda la temporada, en la que ganó el primer campeonato de Liga.