Libertad despide a los históricos “Tacuara” Cardozo y Roque Santa Cruz

Óscar Cardozo, el máximo goleador histórico del club, vistió la camiseta del Gumarelo desde el año 2017. Durante este periodo, su palmarés se infló considerablemente, destacándose como un ganador serial. Cardozo conquistó los Torneos Apertura en cinco ocasiones consecutivas (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025); el Torneo Clausura 2023; tres ediciones de Copa Paraguay (2019, 2023 y 2024); y las Supercopa Paraguay 2023 y 2024. El delantero, de 42 años, participó en 365 encuentros y convirtió un total de 137 tantos entre competiciones nacionales y continentales.

El mensaje completo de Libertad para “Tacuara”:

“Óscar René Cardozo Marín, máximo goleador histórico del Club. Campeón, estandarte, capitán e ídolo Gumarelo. Tu pasión y entrega por estos colores marcarán por siempre el corazón del hincha. Te agradecemos por haber sido ejemplo, líder y referente tanto dentro como fuera del plantel”.

“Máximo goleador histórico del Club Libertad haciéndose presente en Torneo Apertura, Clausura, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Paraguay con 140 goles anotados, un legado que queda marcado en la historia grande del Club y sirve de ejemplo para las nuevas generaciones”.

Óscar René Cardozo Marín, máximo goleador histórico del Club. ⚽🔝



Campeón, estandarte, capitán e ídolo Gumarelo.



Tu pasión y entrega por estos colores marcarán por siempre el corazón del hincha.



Te agradecemos por haber sido ejemplo, líder y referente tanto dentro como fuera… pic.twitter.com/eP6IQsFZpX — Club Libertad (@Libertad_Guma) December 3, 2025

Por su parte, Roque Luis Santa Cruz Cantero llegó al Repollero en el año 2022 y también se convirtió en un pilar en la obtención de múltiples títulos: el Torneo Apertura 2022, Torneo Apertura 2023, Torneo Apertura 2024, Torneo Apertura 2025 y Torneo Clausura 2023; la Copa Paraguay 2023 y Copa Paraguay 2024; y la Supercopa Paraguay 2023 y Supercopa Paraguay 2024. El atacante, de 44 años, disputó 171 partidos y anotó 30 goles entre certámenes locales e internacionales, dejando una huella de profesionalismo y jerarquía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La emotiva despedida de Libertad a Santa Cruz:

“Roque Luis Santa Cruz Cantero, emblema del fútbol paraguayo. Símbolo de dedicación, pasión y sacrificio que te hace destacar como profesional. Te pusiste los colores Gumarelos para marcar la diferencia con goles, presencia y títulos. Ejemplo para los que inician de entrega y profesionalismo. ¡Roque, Libertad siempre será tu casa!”