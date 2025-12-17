Libertad: Alan Benítez, descartado

El lateral derecho Alan Benítez disputó 11 partidos con el Inter de Porto Alegre y tiene el deseo de volver a nuestro país.

En forma inmediata, surgió la posibilidad de regreso al Guma, Libertad, por ser un conocido del nuevo entrenador repollero, Francisco Arce, pero la propia dirigencia se encargó de desmentir su contratación.

El que sí podría llegar a La Huerta es el arquero brasileño Jean Paulo Fernandes (30), un mimado del “Chiqui” que está libre.

Las gestiones para la continuidad de Iván Franco (25) y Sanabria Sanabria (26) están bien encaminadas.