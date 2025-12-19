Libertad pone en marcha el ciclo de Francisco “Chiqui” Arce

La directiva trabaja en la búsqueda de refuerzos prioritarios para cubrir el arco tras la salida de Martín Silva, la zaga central ante las marchas de Miguel Jacquet y Martín Cáceres, y la zona ofensiva, luego de confirmarse la no continuidad de los históricos referentes Roque Santa Cruz y Óscar “Tacuara” Cardozo. A estas ausencias se suma el volante Ángel Cardozo Lucena, quien actualmente busca nuevos rumbos profesionales.

En contrapartida, el cuerpo técnico recibió la noticia positiva de la permanencia de una pieza clave en el mediocampo. Lucas Sanabria, de 26 años, continuará en la institución tras acordar la renovación de su contrato por una temporada. Respecto a este acuerdo, Carlos Sanabria, padre del futbolista, manifestó: “Hoy cerramos la continuidad de Lucas en Libertad, aceptamos la propuesta que nos hicieron”. Con esta confirmación, la dirigencia ahora centra sus esfuerzos en abrochar la continuidad del mediapunta Iván René Franco, a quien se le propuso una extensión de contrato por dos años más.