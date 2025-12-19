Felipe “Gato” Giménez, con manos a la obra al frente del plantel de Nacional

En su primer contacto con la prensa, Giménez expresó su gratitud por este nuevo paso en su carrera: “Gracias a Dios por estar en esta institución. Es algo que uno siempre en su carrera anhela seguir dando ese crecimiento en lo que uno justamente anhela, busca. Y nosotros estamos en esa tarea. Terminamos de cerrar todo lo que fue nuestro contrato y enfocarnos en la base que tiene el club, que justamente mantiene una estabilidad y una base importante del plantel que sigue. Eso nos da mucha seguridad, mucha confianza. Y después evidentemente que hay que ajustar las posibles salidas, las llegadas. Hoy iniciamos este desafío que realmente lo hacemos con mucho anhelo, con mucho orgullo y sabiendo el lugar donde estamos y tratando de hacer los pasos correctos”.
Respecto al presente de la institución, el técnico destacó la organización interna y la ambición que pretende imprimirle a su ciclo: “Encuentro una casa ordenada, un club que en mi opinión es un club modelo en todo sentido, en el cual hay muchas cosas por hacer. Si ustedes se fijan, terminó en muy buena posición en el campeonato pasado y ese es el camino que uno tiene que seguir. Después uno le da su idea, su impronta y tratar de conseguir mayores objetivos de lo que se logró, que fueron buenos, pero uno siempre tiene que buscar ser ambicioso, ser ganador, buscar el primer lugar, como todo hombre de fútbol sabe que tiene que trabajar para eso. Así que en ese sentido, en línea general es muy bien”.
El nuevo conductor tricolor también se refirió a los movimientos en el mercado de pases, confirmando algunas bajas y la intención de fortalecer el grupo: “Después está el caso anterior a nuestra llegada ya, que fue el caso de Claudio Núñez, que evidentemente es un chico que viene hace años trabajando aquí en la institución y bueno, le tocó el paso de ir a Perú ahora (Cienciano de Cusco), que es la finalización del contrato de Cristian Colmán, de Celso Ortiz. Y después como todos saben también la situación de Juanfer Alfaro, entonces en línea general algunos préstamos que vencen, el caso de Fabián Franco y así nosotros tenemos muy claro lo que nosotros buscamos, es potenciar en lugares específicos, tratar de hacernos fuertes en algunas líneas que consideramos que vamos a necesitar, porque queremos apuntar a lo mejor y para eso tenemos que potenciar el muy buen grupo humano que existe, porque el plantel está formado por una base muy buena”.
En cuanto a los trabajos de pretemporada, el técnico detalló el cronograma de actividades: “Empezamos hoy y continuamos hasta el 30 y después del 2 al 9 de enero el encierro con dos amistosos antes del debut, eso ya está todo planificado, organizado, la pretemporada decidimos hacerlo cercano a nuestra sede, a nuestro predio por muchas cuestiones de logística, de comodidad. A veces a uno le gustaría tomar otras decisiones como aislarse un poco más, pero bueno, nosotros necesitamos también que el lugar, ya sea un hotel o de repente donde vamos a desarrollar la tarea, tengan las condiciones de campo requeridas y eso muchas veces cuesta o es difícil. Entonces acá tenemos todo y evidentemente que eso ya está todo planificado”.
Finalmente, el entrenador presentó a su equipo de trabajo, destacando algunas incorporaciones en su staff: “Tenemos un equipo de trabajo muy extenso y hoy nos toca en Nacional trabajar con Valentino Rejala (asistente técnico), que realmente es algo que me pone muy contento porque en mi etapa durante cuatro años en Guaraní estuve con él y hoy vuelve con nosotros. Diego Rojas como preparador físico, Julio Gaona que está hace diez años ya trabajando conmigo, es el preparador de arquero. Tenemos un equipo muy importante como el apoyo psicológico de Víctor González, de Hernán Díaz en la coordinación total de lo que es nuestro cuerpo técnico. Y en líneas generales creo que uno siempre busca potenciar de acuerdo también a la institución que llega y ese es el salto que nosotros también estamos dando dentro de nuestro cuerpo técnico”.