Federico “Pachi” Carrizo, presentado oficialmente en Libertad

La institución gumarela utilizó sus canales oficiales para dar el anuncio que toda la afición esperaba: “¡Bienvenido a La Huerta, Pachi! Federico Carrizo se suma a la familia Gumarela”, expresa el posteo de la entidad de Tuyucuá, que además del torneo Apertura, deberá disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores en el primer semestre de la temporada.

Lea más: Roque Santa Cruz: “Espero que sea un paso por el club con títulos y con goles”

Este movimiento representa mucho más que una simple incorporación, ya que significa el reencuentro del “Pachi” con Francisco “Chiqui” Arce. Bajo la tutela del actual entrenador liberteño, el mediocampista alcanzó una gran versión futbolística en Barrio Obrero, siendo pieza fundamental para la obtención de los títulos del Apertura 2020 y el Clausura 2021. La confianza mutua entre el estratega y el jugador, ahora nacionalizado paraguayo, es el pilar sobre el cual se asienta la desición de vestir la camiseta albinegra.

¡Bienvenido a La Huerta, Pachi! 🏁



Federico Carrizo se suma a la familia Gumarela. 🪄🔝#VamosGUMA #LibertadEsFamilia pic.twitter.com/Md8ZH8hSfD — Club Libertad (@Libertad_Guma) January 2, 2026

Las cifras que respaldan el paso de Carrizo por el fútbol paraguayo justifican la enorme expectativa de la hinchada albinegra. En su trayectoria previa con la casaca de Cerro Porteño, el argentino registró 272 partidos disputados, 34 goles y 45 asistencias. Además, su palmarés cuenta con cuatro trofeos conquistados en los torneos Apertura 2020, Clausura 2021 y Clausura 2025, sumados a la reciente Supercopa Paraguay 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este fichaje, Libertad no solo suma jerarquía y experiencia a su zona creativa, sino que adquiere a un futbolista que conoce a la perfección el sistema de juego de su entrenador. Además de este único fichaje (por ahora), la directiva repollera aseguró la continuidad del volante mixto Lucas Sanabria y del mediapunta Iván Franco.