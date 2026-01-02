Roque Santa Cruz: “Espero que sea un paso por el club con títulos y con goles”

El “Babygol” no ocultó que esa conexión fue vital para su decisión: “Una anécdota muy linda, verdad, el hecho de que Julio (Santa Cruz) haya tenido un paso histórico por el club, de que conozca también los adentros y sepa la calidad de personas que mueven la institución, pero obviamente que pesa mucho, los objetivos que esté persiguiendo el club confluyan también con los míos, más allá de los años de carrera siempre tiene que haber un norte y para mí esta es muy clara, que es perseguir títulos, objetivos grandes y poder hacer de que toda la experiencia que tengo, que pueda ponerse a beneficio del club, de los jugadores, del cuerpo técnico”.

A sus 44 años, Santa Cruz dejó en claro que su llegada al Barrio Obrero no es un retiro anticipado, sino un desafío para mantener el nivel competitivo que lo ha caracterizado en su extensa carrera europea y local: “Aportar desde esa seguridad que uno tiene con los años, la responsabilidad de hacer que las cosas funcionen, mi mayor deseo es seguir compitiendo, una vez que en lo deportivo uno esté bien y que pueda físicamente apoyar al club, en las necesidades que tenga el cuerpo técnico y bueno, para mí es una motivación muy grande llegar a un club donde tengo todo por demostrar, por mostrar también una versión mía que corresponda con la idea y con lo que mis compañeros y todos los fanáticos de Nacional también han visto en estos años”.

Además de lo estrictamente futbolístico, el goleador asume el compromiso de ser un mentor para las nuevas camadas de la Academia, buscando dejar un legado en los jóvenes talentos: “Espero yo que sea un paso por el club con títulos, con goles y que también traiga el progreso en todos los jugadores jóvenes que puedan estar dentro del club y que están en un proceso de crecimiento, que sin duda van a beneficiarse, verdad, de jugadores de experiencia que puedan enseñar, que puedan mostrarle un poco las vivencias que uno ha tenido a lo largo de su carrera y que le han traído beneficios en lo deportivo”.

Consultado sobre qué tipo de equipo espera integrar, el delantero enfatizó la importancia de la mentalidad colectiva y el deseo de no pasar inadvertido por la institución: “No quiero que sea un mero paso por el club, quiero que sea también un paso exitoso para mí en lo personal y que yo ande bien y que yo pueda aportar mi granito de arena, haga que el club también sea exitoso, que podamos pelear títulos, la idea es conseguirlos, así que estamos en ese proceso de creernos que somos un equipo duro, de que vamos a ser un equipo difícil de ganar, pero también que un equipo que va a salir a ganar cada partido, esa es la motivación, esa es la idea que yo tengo y también un poco lo que se intenta transmitir al grupo”.

Sobre su rol táctico y si se mantendrá como un referente de área fijo o con mayor movilidad, el “Babygol” bromeó con sus nuevos compañeros y analizó las características del equipo: “La necesidad de los partidos habla y va definiendo muchas veces donde uno va a estar parado. Ojalá que Alejandro Samudio desborde, driblee el arquero y que después me abra para que pueda empujar (risas), esa es la idea. Depende mucho de las situaciones, obviamente que se entrena para que uno pueda estar listo, para que pueda hacer lo que sea que el equipo necesite en su momento, pero sí, es un equipo que tiene mucha velocidad, que tiene mucha verticalidad, así que seguramente que sí me va a permitir estar mucho más en área”.