Libertad
20 de enero de 2026 - 01:00

Libertad: El Guma cuenta con una base interesante

Francisco Javier Arce Rolón (54 años), entrenador de Libertad.
Francisco Javier Arce Rolón (54 años), entrenador de Libertad.Gentileza

Pese a las bajas, Libertad cuenta con una base por demás interesante para el partido del sábado contra Cerro Porteño, fijado a las 20:30, en Barrio Obrero.

Por ABC Color

Los lesionados Federico Carrizo y Lucas Sanabria están totalmente descartados para el estreno de Libertad contra Cerro Porteño, en La Nueva Olla. A ellos se sumaría también el experimentado Robert Samuel Rojas, quien igualmente se encuentra bajo cuidado médico.

Lea más: Libertad y Trinidense quedan a mano

El entrenador repollero Francisco Javier Arce, con su corte característico de juego elaborado, con toques lateralizados, presentaría un equipo compuesto por: Rodrigo Morínigo (27); Iván Ramírez (31), Diego Viera (34), Néstor Giménez (28) y Matías Espinoza (28); Iván Franco (25), Álvaro Campuzano (30), Hugo Martínez (25) y Hugo Fernández (26); Marcelo Fernández (24) y Lorenzo Melgarejo (35). Promedio de edad: 28,4 años.

El Guma, el más ganador del siglo XXI, conquistó el título del torneo Apertura de las últimas cinco ediciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy