Dos ex-Cerro Porteño y seleccionados están para llegar a Libertad

A falta de confirmación, el retorno de Alan Benítez (32 años) a Tuyucuá es prácticamente es una hecho. El lateral derecho logró destrabar su situación contractual en Brasil y rescindirá su vínculo con el Internacional de Porto Alegre para ponerse nuevamente la camiseta albinegra, donde inció sus pasos como futbolista profesional. Se espera que en las próximas horas el futbolista llegue al país para ser presentado oficialmente en “La Huerta”, sumando experiencia y proyección por la banda derecha, puesto en el que no tiene mucha variante.

En paralelo, el elenco del barrio La Mercedes busca dar el gran golpe con la incorporación de Alexis “Pulpito” Duarte. El zaguero central, actualmente en el Santos, manifestó su deseo de regresar al fútbol paraguayo para ganar rodaje. La operación se centra en un préstamo —al menos hasta mitad de año—, aunque el acuerdo final con el “Peixe” aún está en fase de negociación. De concretarse, Libertad tendrá dos puestos que podrán ser cubiertos por le polivalente Robert Rojas, quien sufrió rotura de peroné, que lo dejará al margen por al menos tres meses.

Más allá de la necesidad del club gumarelo, existe un factor clave que impulsa estos movimientos: la selección paraguaya de fútbol. Tanto Benítez como Duarte suelen integrar las convocatorias del seleccionador Gustavo Alfaro en la Albirroja y entienden que, a falta de pocos meses para el inicio del Mundial 2026, la inactividad en sus clubes actuales es su peor enemigo, por lo que se encuentran en busca de rodaje y protagonismo.